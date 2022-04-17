Гарантия жизни, подсчет потерь и грейпфруты из Турции. Что еще произошло 16 апреля

Главное за 16 апреля
- Минобороны РФ:
— Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве;
— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника;
— Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения; на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи; южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения; в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
— Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск;
— Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники;
— Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотника, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Также сбито два беспилотника.
- Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наеников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».
- Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на «Азовстали», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни.
- В Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники. Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек.
— В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали». По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек. Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.
- По данным Минобороны РФ на сегодня безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших в скором времени будут опубликованы.
- По данным ООН, с 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, еще 2651 получили ранения.
- Вооруженные силы РФ за сутки без помощи киевских властей эвакуировали в Россию более 23 тыс. человек из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
- МИД РФ заявил о персональных санкциях в отношении ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей — им запрещен въезд на территорию России. Список возглавили Борис Джонсон и Тереза Мей.
Экономика, что с ней происходит
- Международный машиностроительный концерн Andritz AG со штаб-квартирой в Австрии приостановил все новые проекты в России в связи с военной спецоперацией на Украине, сообщается на его сайте.
- Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции.
- До 90% всех пекарен в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС на прошлой неделе. Запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев.
- Деловая активность в Европе снижается в связи с праздниками, сокращаются и поставки газа из России. Заявка на прокачку российского газа в Европу на 16 апреля составляет 57,2 млн куб. м против 70 млн куб. м днем ранее.
- Сейшелы подтвердили, что не будут вводить санкции против России в обход ООН, в настоящее время обсуждается возобновление прямых авиаперелетов
- Генсек Экономического совета ХДС Вольфганг Штайгер призвал к расширению использования газовых месторождений в Германии для снижения энергозависимости от России.
- Глава Минфина Украины заявил, что ВВП Украины может сократиться в 2022 году на 30−50%.
- Введенные Западом антироссийские санкции желаемого эффекта пока не принесли, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет в интервью Handelsblatt.
- В связи со вступлением в силу пятого пакета санкций ЕС Румыния запретила с 17 апреля заход в свои порты судам под российским флагом.
- Владимир Путин подписал закон о делистинге компаний РФ с иностранных бирж.
- Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг предупредил о серьезных проблемах, с которыми сталкивается транспортно-логистический сектор на фоне событий на Украине.
- Несколько тысяч российских и белорусских грузовых перевозчиков застряли на границе Польши, сообщает Financial Times. Также образовались очереди на пограничных переходах в Литве и Латвии.
- Французский бренд L’Occitane принял решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России.
Что в России предпринимают для стабильности
- В пятницу опубликованы постановление правительства, в соответствии с которыми на ежемесячные выплаты в 6−12 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет федеральным бюджетом выделяется 363 млрд руб. С учетом других источников на это в 2022 году будет потрачено 505 млрд руб.
- Владимир Путин подписал закон, разрешающий покупать привилегированные акции российских банков за счет средств Фонда национального благосостояния.
- Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления.
Политика: встречи и обсуждения
- Сергей Миронов назвал уехавших из России бизнесменов и чиновников предателями. «Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели», — возмутился он. При этом конкретных имен так называемых «предателей Родины» Миронов не уточнил.
- Слова президента США Джо Байдена о том, что события на Украине кажутся ему геноцидом, вызвали недоумение у американской разведки, сообщил в пятницу телеканал NBC. По его сведениям, данные, которыми располагают американские разведслужбы, идут вразрез с мнением главы американской администрации. «Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем», — приводит телеканал слова неназванного представителя разведслужб США.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с территории страны.
- Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Лондон даст оперативный ответ на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко об обмене супруга на пленных британцев. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Реакция: люди, сообщества
- Американская пианистка украинского происхождения Евгения Лисица обратилась в штаб «Волнтерской роты» в Москве. Девушка передала гуманитарную помощь жителям Мариуполя — детскую одежду, средства дезинфекции и другие вещи первой необходимости.
— Также Евгения обратилась к россиянам и украинцам — она заявила, что войну на Украине навязывает США, которые, «как секта», заставляют граждан постсоветских стран забывать о своем происхождении и сталкивают дружественные народы между собой.
- Спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае приняли у себя на складе ещё 20 тонн продовольствия для формирования второй партии гуманитарного груза на Донбасс.
- Ряд бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне западных санкций попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами.
— Это основатель Telegram Павел Дуров (в 2021 году стало известно о французском гражданстве); братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие в Вологде разработчика мобильных игр Playrix (в 2013 году их бизнес перенесен в Ирландию, а сами предприниматели живут в Лондоне); сооснователь финтех-компании Revolut Николай Сторонский (гражданство Великобритании) и др.
- Германские гимнастические клубы приняли решение разорвать контракты с российскими спортсменами из-за сложной политической ситуации — олимпийский чемпион Артур Далалоян.
- Немецкий режиссер, художественный руководитель Парка науки и искусства «Сириус» и фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай принял решение остаться в РФ.
Информация, которую вы могли пропустить
- «Единая Россия» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к фейковому сайту фракции. В сообщении на сайте партии говорится, что информация на ложном ресурсе не является достоверной, а IP адрес сайта зарегистрирован в США. Ранее на этом ресурсе появилась новость о том, что перед ВКС России поставлена задача по уничтожению группировки спутников Starlink над Украиной. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции
- Языковой омбудсмен Украины предложил с 1 сентября заменить школьный предмет русский язык на историю Украины, украинский язык, английский язык и математику.
- Претендентов на статус главного разработчика отечественной альтернативы магазинам приложений App Store и Google Play становится все больше: после анонса аналога Google Play — NashStore, заявлено о запуске отечественного магазина приложений RuMarket, основным инвестором которого будет гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский, пишет «Коммерсант».
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 80,04₽
- EUR 87,07₽
Прекрасного воскресенья! Вот что произошло 15 апреля: ответный удар, велосипед вместо Mercedes-Benz и мишки для беженцев.