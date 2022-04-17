Гарантия жизни, подсчет потерь и грейпфруты из Турции. Что еще произошло 16 апреля

Главное за 16 апреля

Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве;

— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника;

— Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения; на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи; южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения; в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

— Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск;

— Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники;

— Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотника, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет , доставлявший крупную партию вооружения , поставленного Украине западными странами. Также сбито два беспилотника.

сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет доставлявший крупную партию вооружения поставленного Украине западными странами. Также сбито два беспилотника. Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наеников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наеников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Учитывая катастрофическое положение , сложившееся на «Азовстали», а также руководствуясь чисто гуманными принципами , Вооруженные Силы России предлагают боевикам и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем , сложившим оружие , гарантируется сохранение жизни.

В Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты , 109-я бригада территориальной обороны , 503-й отдельный батальон морской пехоты , рота 53-й отдельной механизированной бригады , подразделения 17-й противотанковой бригады , нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы , а также иностранные наёмники. Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек.

— В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали». По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек. Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.