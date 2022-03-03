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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям РФ на Украине

Генеральная Ассамблея ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия РФ на Украине и требующую вывод из этой страны российских военных, сообщает «Интерфакс».

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

В поддержку проекта проголосовали 141 государство, пять выступили против и 35 воздержались на голосовании.

«Проект резолюции принят», — заявил председатель ГА ООН Абдулла Шахид по итогам голосования.

Проект резолюции требует от России «немедленного, полного и безусловного вывода всех своих военных сил с территории Украины в пределах международно признанных границ».

Почти половина из 193 стран-участниц ГА подписалась в качестве соавторов проекта резолюции.

После этого члены Совбеза ООН проголосовали в поддержку резолюции о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации вокруг Украины, использовать право вето во время этого голосования было нельзя.

Таким образом, члены СБ ООН приняли резолюцию Генассамблеи ООН 377, которая предусматривает передачу в ГА ООН вопросов, которые не могут рассмотреть в Совбезе «из-за разногласий постоянных членов».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

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