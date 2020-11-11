«Генеральское» кресло главы Октябрьского района Барнаула занял Андрей Овсянников. Кто он такой

Назначение Андрея Овсянникова главой Октябрьского района Барнаула накануне поддержали депутаты городской думы. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, к своим обязанностям новый руководитель приступает с 11 ноября.

Кто такой Андрей Овсянников?

Андрей Овсянников родился 15 января 1983 года в Барнауле. Окончил Барнаульский строительный колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а в 2009 году — Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».

С 2003 по 2005 год служил в Вооруженных силах РФ. Карьеру начал в 2006 году. Работал в «Автодорстрое» Барнаула, с 2011 — в «Барнаулавтодоре».

С 2012 Овсянников был руководителем МУП «Дорожник-1» Центрального района города. С 2014 года работал главным инженером в «Автодорстрое», в 2015 году был переведен на должность главного эксперта дорожно-эксплуатационного участка Центрального района Барнаула.

В феврале 2016 года Андрей Овсянников получил назначение на пост руководителя Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года был избран главой Троицкого района Алтайского края.

Андрей Овсянников. altairegion22.ru.

Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее сообщалось, что правоохранители проявляли к интерес к персоне Овсянникова по поводу трат на содержание служебных автомобилей и вояжей из Троицкого в Барнаул.

Скандал с прежним главой Окябрьского района

10 ноября 2020 года глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, в прошлом — генерал полиции, был уволен с должности.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, согласно решению суда Крутихинского района Вячеслав Новиков обязан был отбыть 10 суток ареста. Причиной такого решения является то, что Новиков управлял транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования.

Вячеслав Новиков , глава Октябрьского района. altapress.ru

В июле этого года в Крутихинском районе глава Октябрьского района был за рулем своего автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции.

Но в целом эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года.

Чиновник попал в небольшое дорожное происшествие и отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД пройти проверку на состояние опьянения.

В итоге 27 апреля 2020 года суд лишил его права управления автомобилем на 1 год 9 месяцев и выписал штраф в размере 30 тыс. рублей.