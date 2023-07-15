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Политика

Генконсульство России открылось на острове Пхукет

Генеральное консульство РФ на острове Пхукет открылось 15 июля, сообщает "Интерфакс".

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Присутствующий на церемонии глава МИД Сергей Лавров отметил — после возобновления авиасообщения наметилась "устойчивая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд".

В планах МИД — открытие дипмиссий в других странах Юго-Восточной Азии.

Межу тем индекс жары в Таиланде достигал 45,8 градусов.

Индекс жары в диапазоне от 32 до 41 градуса определяется, как уровень тревоги. Люди, работающие на открытом воздухе, могут испытывать тепловое истощение, головокружения, тошноту.

При индексе от 41 до 54 люди могут получить тепловые удары, сопровождающиеся более серьезными симптомами. Отдыхающим и работающим в Таиланде специалисты советуют быть осторожнее и заботиться о здоровье.

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