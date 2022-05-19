Генсек ООН призвал вернуть российские удобрения и продукты на мировые рынки

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Об этом генсек ООН заявил на министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям», организованной США, пишет РИА «Новости».

Ранее он попросил Россию не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины. За это он пообещал посодействовать на смягчение санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии.

По его словам, можно также «исследовать альтернативные транспортные пути».

«Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — сказал Гутерреш.

Напомним, 26 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с Генсеком ООН и обсудил ситуацию на Украине.