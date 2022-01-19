19 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Глава Барнаула получит нового заместителя после масштабной перетасовки в мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк перераспределил обязанности между заместителями и забрал себе часть нагрузки, сообщает «Толк».

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

Напомним, недавно замглавы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев покинул пост из-за «вопросов по линии правоохранителей».

Неизвестно, стало ли это непосредственной причиной перетасовки обязанностей в мэрии, однако изменения произошли — глава города подписал соответствующее постановление.

Вице-мэром Барнаула, руководителем аппарата вместо ушедшего Еремеева станет Оксана Финк, которая больше не будет курировать имущественные отношения.

Кроме того, она не будет заниматься вопросами информационной политики, за которую ранее отвечал Еремеев. Этими делами займется Франк.

Первый заместитель Анатолий Воронков больше не будет курировать вопросы дорог, благоустройства, транспорта и охраны окружающей среды, однако теперь ему достанется управление имущественным комплексом города.

«У главы появится новый заместитель — по дорожному хозяйству и транспорту, эту должность займет Антон Шеломенцев, возглавлявший комитет такого же профиля. Шеломенцев заберет у Воронкова дорожно-транспортный блок», — отмечает издание.

Заместитель по экономической политике Сергей Рябчун займется вопросами информатизации и защиты информации.

При этом Рябчун перестанет курировать бюджетную и финансовую политику, которую напрямую начнет контролировать Франк.

Таким образом, глава Барнаула не только перераспределил полномочия между заместителями, но и на себе замкнул часть обязанностей.

Кстати, ранее Франк возглавил барнаульское отделение «Единой России», так что ему придется совмещать две должности — мэра и партийного лидера.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость