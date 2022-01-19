Глава Барнаула получит нового заместителя после масштабной перетасовки в мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк перераспределил обязанности между заместителями и забрал себе часть нагрузки, сообщает « Толк ».

Напомним, недавно замглавы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев покинул пост из-за «вопросов по линии правоохранителей».

Неизвестно, стало ли это непосредственной причиной перетасовки обязанностей в мэрии, однако изменения произошли — глава города подписал соответствующее постановление.

Вице-мэром Барнаула, руководителем аппарата вместо ушедшего Еремеева станет Оксана Финк, которая больше не будет курировать имущественные отношения.

Кроме того, она не будет заниматься вопросами информационной политики, за которую ранее отвечал Еремеев. Этими делами займется Франк.

Первый заместитель Анатолий Воронков больше не будет курировать вопросы дорог, благоустройства, транспорта и охраны окружающей среды, однако теперь ему достанется управление имущественным комплексом города.

«У главы появится новый заместитель — по дорожному хозяйству и транспорту, эту должность займет Антон Шеломенцев, возглавлявший комитет такого же профиля. Шеломенцев заберет у Воронкова дорожно-транспортный блок», — отмечает издание.

Заместитель по экономической политике Сергей Рябчун займется вопросами информатизации и защиты информации.

При этом Рябчун перестанет курировать бюджетную и финансовую политику, которую напрямую начнет контролировать Франк.

Таким образом, глава Барнаула не только перераспределил полномочия между заместителями, но и на себе замкнул часть обязанностей.

Кстати, ранее Франк возглавил барнаульское отделение «Единой России», так что ему придется совмещать две должности — мэра и партийного лидера.