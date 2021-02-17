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Политика

Глава Госдепа рассказал о намерениях США относительно России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены искать новые способы продвигать стабильность в отношениях с Россией, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на NPR.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Блинкен подчеркнул, что стабильность будут налаживать вопреки всем разногласиям между США и Россией.

Он указал, что Штаты имеют ряд претензий к РФ, которые та отрицает. Несмотря на это, по его словам, страны уже смогли договориться по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет.

«И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией», — подчеркнул глава Госдепа.

Кстати, ранее российские компании попали под новые американские санкции по закону об оружии массового поражения.

Накануне Блинкен, которого на пост госсекретаря выдвинул президент США Джозеф Байден, рассказал про бежавшего из России деда и своих русских корнях.

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