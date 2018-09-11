Глава Хакасии прокомментировал информацию о своей отставке

В СМИ появилась информация о якобы просьбе Кремля Виктору Зимину покинуть пост главы Хакасии до второго тура выборов. Это объяснялось тем, что он не способен победить на губернаторских выборах.

Сам Зимин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал эту информацию фейком.

«Ничего такого нет. У Кремля есть свои источники. Если надо, они бы выдали. Это всё не так делается. Очередная маленькая провокация. Штаб работает, всё движется. Некрасиво и неправильно предавать своих избирателей, убегать, как мальчишка. Я — политик. Мы обязательно победим. Я, правда, не сомневаюсь, не шучу», — заявил Зимин.

При этом действующий глава региона подчеркнул, что если от Кремля все же поступит директива снять свою кандидатуру с выборов, он это сделает.

Второй тур

Ранее ЦИК объявил о том, что второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех из 22 регионов, где 9 сентября состоялись выборы губернаторов. В Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области ни один из кандидатов в главы регионов не смог набрать необходимых 50% голосов.

В первом туре Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (32,4% против 44,8%).