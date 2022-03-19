Глава «Коммунистов России» нашел предателей среди однопартийцев и записался добровольцем на Донбасс

Он заявил, что съезд сфабрикован «антипартийной группировкой ряда лиц во главе с гражданином Малинковичем».
Они, говорит политик, вступили в сговор с «буржуазными политтехнологами» и совершают «предательскую деятельность».
«Вопреки заявлениям ряда участников группировки, я нахожусь в Москве. Вместе с товарищами сегодня мы проведем расширенное Политбюро ЦК, рассмотрим совместно с юристами ситуацию и подготовим новые заявления в правоохранительные структуры с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в фальсификации документов несуществующего съезда», — говорится в сообщении Сурайкина на сайте партии от 19 марта.
Также он добавил, что будучи майором запаса решил записаться добровольцем на Донбасс и призвал членов партии последовать своему примеру.