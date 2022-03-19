Глава «Коммунистов России» нашел предателей среди однопартийцев и записался добровольцем на Донбасс

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что вечером 18 марта прошел чрезвычайный съезд партии «Коммунисты России», на котором новым председателем центрального комитета вместо Максима Сурайкина выбрали Сергея Малинковича (кстати, депутата АКЗС). Однако сам Сурайкин это спешит опровергнуть.

Он заявил, что съезд сфабрикован «антипартийной группировкой ряда лиц во главе с гражданином Малинковичем».

Они, говорит политик, вступили в сговор с «буржуазными политтехнологами» и совершают «предательскую деятельность».

«Вопреки заявлениям ряда участников группировки, я нахожусь в Москве. Вместе с товарищами сегодня мы проведем расширенное Политбюро ЦК, рассмотрим совместно с юристами ситуацию и подготовим новые заявления в правоохранительные структуры с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в фальсификации документов несуществующего съезда», — говорится в сообщении Сурайкина на сайте партии от 19 марта.

Также он добавил, что будучи майором запаса решил записаться добровольцем на Донбасс и призвал членов партии последовать своему примеру.