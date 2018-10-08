Голодающий в Бийске депутат предупреждает, что готов поехать протестовать к Путину

Корчагин пояснил, что не видит других способов заставить власть услышать жителей города. Он уже пытался провести митинг на эту тему, но ему отказали. Тогда депутат обратился в суд и проиграл.
Теперь Евгений Корчагин готов голодать до исполнения его требований. Причем голодовка в Бийске, по его словам, может стать промежуточным этапом. Если в городе никто не пойдет ему навстречу, он намерен ехать сначала в полпредство — также голодать в палатке у его стен. А если там не услышать — то в Москве.
Сейчас Корчагин пьет только минеральную воду. Он живет в палатке, установленной напротив мэрии: у него там есть спальный мешок и запас сухого топлива. «Я подготовился», — говорит протестующий депутат.
Напомним, что Корчагин уже ездил в Москву к президенту на желтом «Запорожце», чем и прославился. Лично с главой государства он не повстречался, но с рядом высоких чиновников и политиков побеседовал.