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Голодающий в Бийске депутат предупреждает, что готов поехать протестовать к Путину

Депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин, начавший голодовку у стен мэрии из-за плачевного состояния медицины в наукограде, заявил altapress.ru, что в случае неисполнения его требований готов отправиться вместе с палаткой голодать у стен полпредства в Новосибирске или в Москве.

Евгений Корчагин в Москве.
Евгений Корчагин в Москве.
опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК

Корчагин пояснил, что не видит других способов заставить власть услышать жителей города. Он уже пытался провести митинг на эту тему, но ему отказали. Тогда депутат обратился в суд и проиграл.

Теперь Евгений Корчагин готов голодать до исполнения его требований. Причем голодовка в Бийске, по его словам, может стать промежуточным этапом. Если в городе никто не пойдет ему навстречу, он намерен ехать сначала в полпредство — также голодать в палатке у его стен. А если там не услышать — то в Москве.

Голодовка Евгения Корчагина в Бийске.
Голодовка Евгения Корчагина в Бийске.
Александр Зонов в vk.com

Сейчас Корчагин пьет только минеральную воду. Он живет в палатке, установленной напротив мэрии: у него там есть спальный мешок и запас сухого топлива. «Я подготовился», — говорит протестующий депутат.

Напомним, что Корчагин уже ездил в Москву к президенту на желтом «Запорожце», чем и прославился. Лично с главой государства он не повстречался, но с рядом высоких чиновников и политиков побеседовал.

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