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Профильный комитет госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет по труду в госдуме рекомендовал принять во втором чтении проект пенсионной реформы. Документ рассмотрят 26 сентября, пишет РБК.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

За одобрение проекта пенсионной реформы ко второму чтению выступили депутаты от партии «Единая Россия» (девять из 12 членов комитета), а представитель ЛДПР и другие оппозиционные депутаты из КПРФ и «Справедливой Россия» — проголосовали против. Второе чтение проекта пенсионной реформы состоится 26 сентября.

В числе поправок инициативы президента Владимира Путина. В частности предложил увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Пенсионный возраст для мужчин не меняется: он будет повышен до 65 лет.

Также президент предложил увеличить размер пособия по безработице для предпенсионеров (для граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет) до 11 280 рублей.


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