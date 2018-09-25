Профильный комитет госдумы одобрил пенсионную реформу

За одобрение проекта пенсионной реформы ко второму чтению выступили депутаты от партии «Единая Россия» (девять из 12 членов комитета), а представитель ЛДПР и другие оппозиционные депутаты из КПРФ и «Справедливой Россия» — проголосовали против. Второе чтение проекта пенсионной реформы состоится 26 сентября.

В числе поправок инициативы президента Владимира Путина. В частности предложил увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Пенсионный возраст для мужчин не меняется: он будет повышен до 65 лет.

Также президент предложил увеличить размер пособия по безработице для предпенсионеров (для граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет) до 11 280 рублей.



