Грозный не узнать. Путин честно рассказал Кадырову, что думает о выборах главы Чечни

В ходе общения с Кадыровым по видеоконференцсвязи Путин отметил успехи нынешнего главы республики.

Из речи Владимира Путина:

«При вашем личном участии непосредственно, иногда действительно прямом личном участии Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации. Это точно совершенно. Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство еще из советских времен. Через все эти испытания, а подчас и страдания, прошел чеченский народ и сделал свой выбор».

Российский президент отметил, что и первый президент Чеченской республики Ахмат Кадыров принимал активное участие в реализации этого выбора народа республики.

«Я должен честно сказать, одно дело руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело — экономикой. Но меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается, я уж не говорю про то, что Грозный не узнать», — отметил Путин.

Президент РФ отметил, что многое сделано, но предстоит также сделать еще больше. «Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», — сказал Путин.

Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября, в единый день голосования.