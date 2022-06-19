Губернатор Томенко поздравил медработников с профессиональным праздником

Поздравление опубликовали на сайте правительства региона.
Томенко отметил, что медицина — это самая «важная и гуманная миссия на Земле». А также то, что жители края благодарны медикам за их профессионализм.
«Благодаря вашему мастерству постоянно повышается уровень и качество медицинской помощи, более комфортными становятся условия для пациентов, активно используются щадящие методы лечения», — говорится в сообщении.
В поздравлении также отметили планы этого года — завершение строительства поликлиник в райцентрах Советское и Алтайское, инфекционного корпуса Павловской ЦРБ, поликлиники в Барнауле.
Ранее губернатор Томенко принял участие в форуме «ПМЭФ-2022» и даже пробежался по утреннему Питеру.