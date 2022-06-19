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Политика

Губернатор Томенко поздравил медработников с профессиональным праздником

В этом году 19 июня в России отмечается День медицинского работника. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил медиков.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Поздравление опубликовали на сайте правительства региона.

Томенко отметил, что медицина — это самая «важная и гуманная миссия на Земле». А также то, что жители края благодарны медикам за их профессионализм.

«Благодаря вашему мастерству постоянно повышается уровень и качество медицинской помощи, более комфортными становятся условия для пациентов, активно используются щадящие методы лечения», — говорится в сообщении.

В поздравлении также отметили планы этого года — завершение строительства поликлиник в райцентрах Советское и Алтайское, инфекционного корпуса Павловской ЦРБ, поликлиники в Барнауле.

Ранее губернатор Томенко принял участие в форуме «ПМЭФ-2022» и даже пробежался по утреннему Питеру.

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