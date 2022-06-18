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Спорт

И политик, и спортсмен. Губернатор Томенко показал подписчикам, как бегает по Санкт-Петербургу

Виктор Томенко показал в «Одноклассниках», как бегает по Санкт-Петербургу. На руке у него фитнес-браслет, который показывает: губернатор Алтайского края за 1,5 часа преодолел 15 километров. Для тренировки глава региона встал в 7 утра, но уверяет, что это «привычный режим».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал подписчикам, как бегает по Санкт-Петербургу.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал подписчикам, как бегает по Санкт-Петербургу.
https://ok.ru/profile/595108544308

Томенко завершил пробежкой деловую поездку на ПМЭФ, который проходил в северной столице с 15 по 18 июня.

«На Международном экономическом форуме наша делегация отработала в хорошем темпе. Поэтому и рабочую поездку завершаю пробежкой <…> Свободного времени мало, а посмотреть надо было много <…> Спасибо, Питер, за позитив! Возвращаемся домой», — написал в соцсети губернатор.

Комментаторы оценили пробежку: «Так держать!», «Молодец!»

Напомним, 16 июня на ПМЭФ Виктор Томенко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о разработке мастер-плана по комплексному развитию «Белокурихи горной».

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