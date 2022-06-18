И политик, и спортсмен. Губернатор Томенко показал подписчикам, как бегает по Санкт-Петербургу

Томенко завершил пробежкой деловую поездку на ПМЭФ, который проходил в северной столице с 15 по 18 июня.
«На Международном экономическом форуме наша делегация отработала в хорошем темпе. Поэтому и рабочую поездку завершаю пробежкой <…> Свободного времени мало, а посмотреть надо было много <…> Спасибо, Питер, за позитив! Возвращаемся домой», — написал в соцсети губернатор.
Комментаторы оценили пробежку: «Так держать!», «Молодец!»
Напомним, 16 июня на ПМЭФ Виктор Томенко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о разработке мастер-плана по комплексному развитию «Белокурихи горной».