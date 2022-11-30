Губернатор Томенко утвердил выплаты в 100 тысяч рублей переселенцам из Херсонской области

Также им будут положены жилищные сертификаты на приобретение жилья, пишет «Банкфакс».
Документы был подписан 25 ноября.
Средства выделят из Фонда развития территорий, курировать работу будет Минстрой. Чтобы получить помощь, вынужденным переселенцам нужно обратиться в МФЦ.
«Выдачу денег производят муниципальные управления соцзащиты после проверки и одобрения заявки, а реестр получателей ведет Минсоцзащиты Алтайского края, которое направляет данные в Минстрой. С момента принятия решения о выплате средства должны в течение 5 дней поступить на банковский счет переселенца», — пишет СМИ.
Ранее губернатор Томенко приехал на полигон в Тоцком Оренбургской области и встретился с военнослужащими.