30 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Губернатор Томенко утвердил выплаты в 100 тысяч рублей переселенцам из Херсонской области

Жители Херсона и Херсонской области, прибывшие в Алтайский край в экстренном порядке, получат выплату в размере 100 тыс. рублей. Постановление губернатора региона Виктора Томенко опубликовано на сайте правительства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Также им будут положены жилищные сертификаты на приобретение жилья, пишет «Банкфакс».

Документы был подписан 25 ноября.

Средства выделят из Фонда развития территорий, курировать работу будет Минстрой. Чтобы получить помощь, вынужденным переселенцам нужно обратиться в МФЦ.

«Выдачу денег производят муниципальные управления соцзащиты после проверки и одобрения заявки, а реестр получателей ведет Минсоцзащиты Алтайского края, которое направляет данные в Минстрой. С момента принятия решения о выплате средства должны в течение 5 дней поступить на банковский счет переселенца», — пишет СМИ.

Ранее губернатор Томенко приехал на полигон в Тоцком Оренбургской области и встретился с военнослужащими.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость