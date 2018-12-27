Из гуманизма: алтайский вице-премьер объяснил, почему в правительство вернули уволенных чиновников

Вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь 27 декабря на пресс-конференции объяснил, почему трудоустроили обратно нескольких членов прежнего кабмина, в том числе ушедших ранее на фоне скандала. Речь идёт, например, о бывших вице-премьерах Надежде Капуре и Андрее Щукине, экс-министре соцзащиты Михаиле Дайбове.

Первой реакцией Снесаря на вопрос об этом стала фраза «из соображений гуманизма».

Однако затем, оговорившись, что лучше бы этот вопрос задать губернатору, расширил свой ответ.

По его словам, наличие каких-то просчётов в прошлой работе вовсе не отменяет профессионализма этих людей.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства:

Они могли допустить неточности, неправильно сориентироваться при решении какой-то конкретной проблемы. Тем не менее перечеркнуть, отказать им в том, что они могут работать на какой-то должности, на более узком участке с меньшим полем ответственности, было нельзя.

Снесарь предположил, что им сегодня, скорее всего, приходится нелегко. По его мнению, на таком информационном фоне не всякий бы и согласился на новые назначения. Но они приняли такие решения.

Напомним, Андрей Щукин, бывший вице-премьер алтайского правительства, получил заместителя начальника министерство юстиции края, с приставкой врио.

До него начальником управления по труду стала Надежда Капура, также бывший вице-премьер, и Михаил Дайбов, который кресло министра соцзащиты сменил на пост заместителя управделами правительства и губернатора. Оба чиновника до этого покинули правительство на фоне скандала с закрытием домов престарелых.