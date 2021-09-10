Могут ли Россия с Беларусью создать союзный парламент и появится ли у стран единая валюта

Путин отметил, что страны готовы объединить валютные системы, интегрировать администрирование косвенных налогов, совместно бороться с терроризмом. Меры партнерства должны обеспечить добросовестную рыночную конкуренцию, усилить деловую активность на финансовом рынке.
Российский президент считает, что создание союзного парламента возможно. Правда, для формирования интегрированной системы нужно выстроить экономический фундамент и наладить продвижение в политических вопросах. К денежной интеграции, считает Путин, следует подходить постепенно.
«Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все — подход к более сложному и тяжелому снаряду», — подчеркивает он.
На организацию союзного администрирования может уйти 1,5 года, ссылается Lenta.ru на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова.
Такой срок позволит обговорить все нюансы и оформить необходимые договоренности между Россией и Беларусью. Лукашенко, в свою очередь, заявил: подписание союзных программ станет прорывом и новым этапом российско-белорусских отношений.
Отметим, что содержание всех проектов будет общедоступным. Их детали политики обсудят на дополнительных встречах.
Правительства государств договариваются о выделении финансовой поддержки Минску. С текущего сентября до конца 2022-го она составит примерно 630 млн долларов, уточняет Lenta.ru.