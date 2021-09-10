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Политика

Могут ли Россия с Беларусью создать союзный парламент и появится ли у стран единая валюта

9 сентября в Кремле завершились трехчасовые переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Политики согласовали 28 программ Союзного государства. Рассказываем, на какие изменения направлены проекты и что общего может появиться у соседних государств.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
kremlin.ru
1 В каких сферах объединятся Россия и Беларусь?

Путин отметил, что страны готовы объединить валютные системы, интегрировать администрирование косвенных налогов, совместно бороться с терроризмом. Меры партнерства должны обеспечить добросовестную рыночную конкуренцию, усилить деловую активность на финансовом рынке.

2 Будет ли у государств общий парламент?

Российский президент считает, что создание союзного парламента возможно. Правда, для формирования интегрированной системы нужно выстроить экономический фундамент и наладить продвижение в политических вопросах. К денежной интеграции, считает Путин, следует подходить постепенно.

«Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все — подход к более сложному и тяжелому снаряду», — подчеркивает он.

Правительство России.
Правительство России.
Правительство России, vk.com/gov
3 Когда парламент могут интегрировать?

На организацию союзного администрирования может уйти 1,5 года, ссылается Lenta.ru на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова.

Такой срок позволит обговорить все нюансы и оформить необходимые договоренности между Россией и Беларусью. Лукашенко, в свою очередь, заявил: подписание союзных программ станет прорывом и новым этапом российско-белорусских отношений.

Минск, Белоруссия.
Минск, Белоруссия.
CC0

Отметим, что содержание всех проектов будет общедоступным. Их детали политики обсудят на дополнительных встречах.

4 Как Россия поддержит Беларусь в ближайшее время?

Правительства государств договариваются о выделении финансовой поддержки Минску. С текущего сентября до конца 2022-го она составит примерно 630 млн долларов, уточняет Lenta.ru.

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