Могут ли Россия с Беларусью создать союзный парламент и появится ли у стран единая валюта

2 Будет ли у государств общий парламент?

Российский президент считает, что создание союзного парламента возможно. Правда, для формирования интегрированной системы нужно выстроить экономический фундамент и наладить продвижение в политических вопросах. К денежной интеграции, считает Путин, следует подходить постепенно.

«Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все — подход к более сложному и тяжелому снаряду», — подчеркивает он.