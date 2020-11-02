«Трудно стать ответственным собственником». Глава исполкома ОНФ рассказал о добрых делах и главных причинах сложной жизни в Алтайском крае

В редакции altapress.ru побывал Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Алтайском крае. Мы поговорили с ним о том, какие проблемы помогает сегодня решать путинская общественная организация, что необходимо сделать для того, чтобы доверие простых людей к партиям и институтам власти повысилось, и почему административно-территориальная реформа в Алтайском крае неизбежна. Если мы, конечно, не хотим совсем потерять наш проблемный регион.

Видеть цель даже за коронавирусом

— Сергей Анатольевич , начать нашу беседу хотелось бы с определения цели. Ведь у всякого проекта должна быть какая-то цель. В случае с появлением в нашей жизни ОНФ она какая?

— Целей на самом деле много, они никогда не менялись. Все прописаны в манифесте ОНФ, который размещен на сайте нашей общественной организации. Обобщая эти цели можно сказать, что главное — это сбережение уникальной российской цивилизации путем поддержки тех проектов и программ, которые обозначает наш лидер Владимир Владимирович Путин.

Все-таки ОНФ — это движение нашего президента, единственная общественная структура, которую возглавляет именно Путин.

Владимир Путин на медиафоруме ОНФ. onf.ru

— И сколько уже лет исполнилось общественной организации?

— ОНФ был учрежден и приступил к работе в День России, 12 июня 2013 года, стартовав по всей стране. А наше региональное отделение было создано и начало свою деятельность в августе того же года.

— Согласитесь , семь лет — уже достаточно порядочный срок. Удалось ли вам за это время приблизиться к цели?

— Думаю, что оценку нашей работе должны давать в первую очередь жители Алтайского края. Что-то нам удается сделать, что-то было выполнено не до конца. К тому же вы прекрасно понимаете, что на нашу повседневную жизнь влияет огромное количество факторов, в том числе и глобальных. Как, например, тот же коронавирус.

— Если уж мы о нем заговорили , то какую основную задачу удалось решить региональному отделению ОНФ после того , как в край пришел COVID-19?

— На первом этапе мы занимались организацией оказания самой различной помощи людям в возрасте «65+» в рамках всероссийской акции #МыВместе. В этом плане в партнерстве с целой плеядой волонтерских НКО региона мы провели большую работу по доставке продуктов питания, лекарств тем пенсионерам, которые находились и до сих пор находятся на самоизоляции.

Еще один большой блок вопросов был связан с получением в этот период различных выплат от государства. В первую очередь, это касалось семей с детьми, медицинского персонала. Поэтому нашим волонтерским штабом была организована юридическая поддержка. Важно было оперативно разъяснять людям, как можно получить деньги, куда обращаться, где оставлять заявку.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

В части медицинских работников было важным расширить перечень получателей президентских доплат, но за счет федерации этого сделать не удалось. Однако губернатор Виктор Петрович Томенко поддержал наше предложение, и аналогичные доплаты, например, лаборантам, рентгенологам и патологоанатомам, были обеспечены за счет регионального бюджета. Для этого принято постановлению правительства Алтайского края № 256 от 05.06.2020.

Как ни странно, в период пандемии и как раз благодаря акции #МыВместе также удалось обозначить перед президентом и обеспечить тем самым по его прямому поручению создание первого в Алтайском крае национального парка «Салаир».

Сейчас в актуальной повестке контроль исполнения президентского поручения по качеству школьного питания, возобновление работы волонтерских штабов по оказанию помощи людям на самоизоляции, содействие учреждениям здравоохранения и Роспотребнадзору в решении различных задач в условиях нового пика пандемии.

Честно об успехах и поражениях

— На наш взгляд , жители края мало знают о том , какими делами занимается ОНФ. Если бы вас попросили рассказать о главных достижениях , то что бы вы отметили?

— Примеров достаточно много. Мне не хочется, чтобы это выглядело как хвастовство, но тем не менее, при нашем активном участии все-таки начался ремонт старого коммунального моста через Обь в Барнауле. Мы добились пересмотра подходов к предоставлению жилья для семей с детьми-инвалидами и детей-сирот, этот процесс не статичен и требует новых оперативных корректировок, но уже на федеральном уровне.

Эксперты на ремонте Старого моста в Барнауле. Минтранс Алтайского края.

В крае опять же появился национальный парк «Салаир». Совместно с краевым минздравом нам удалось предотвратить очередную волну оптимизации Центральных районных больниц края, заставив федеральный минздрав изменить подходы к нормативной численности прикрепленного населения.

И даже в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Алтайский край, при нашей совместной работе с правительством, запрыгнул в самый последний момент. Ведь изначально Барнаула там не было — только города миллионники.

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Но я бы выделил еще и другое достижение, оно, на мой взгляд, самое главное, ведь, как известно, кадры решают все. За семь лет в Алтайском крае на площадке ОНФ сформирован пул экспертов-профессионалов, которые поднимают самые острые вопросы, изучают их и отстаивают краевую позицию на различных уровнях, в самых больших кабинетах.

— А что ОНФ не удалось сделать?

— На данный момент, следует признать, что системно не удалось решить проблему развития сети ОНФ по всему краю.

До конца не «дожата» нами мусорная реформа. Здесь мы до сих пор спорим с федеральным центром. Мы доказываем на федеральном уровне, что не надо регоператору заходить во все 1600 населенных пунктов Алтайского края. Ведь у нас в основном там проживает сельское население с печным отоплением. И какой бы контейнер мы там не ставили, они жгли, жгут и будут жечь мусор в печке.

Так зачем туда гонять грузовую машину и создавать напряжение среди людей? Там сложился другой принцип отходообразования, и эту сельскую специфику нужно обязательно учитывать в рамках реализации реформы.

Также не удалось до конца решить вопрос с приобретением дорогостоящих лекарств детям с редкими заболеваниями. Немногие понимают, зачем в своем время прежним губернатором Александром Карлиным был создан благотворительный марафон «Поддержим ребенка» в Алтайском крае. На самом деле в какой-то степени от безысходности.

Чтобы помочь таким детям, регион-донор может себе позволить нести большие затраты на приобретение таких лекарств, а регион-реципиент — нет. Минфин этого не позволяет. И как только деньги из регионального бюджета будут специально выделены на покупку дорогостоящих лекарств, придет прокуратура и скажет — нецелевка.

Вот почему проблема решается с помощью марафона «Поддержим ребенка» — это пример вынужденной коллаборации власти, бизнеса и общественной организации «Российский детский фонд»

На благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Анна Зайкова

Сходства и различия

— Интересно было бы понять , чем ОНФ отличается от других подобных общественных организаций , которые также достаточно активно ведут свою деятельность. Кроме того , у нас есть еще цифровые платформы , куда могут обращаться люди , такие как «Активный гражданин». По своему функциональному предназначению они очень похожи на вашу работу.

— Функциональная грань постепенно стирается. Хотя «Активный гражданин» — это всего лишь цифровая платформа, но не общероссийское движение. Все-таки мы работаем в рамках федерального закона «Об общественных организациях», у нас больше полномочий, чем у цифрового интегратора. Согласитесь?

Но в целом, в моем понимании, чем больше будет организаций и сервисов, которые позволяют людям активно выражать свою позицию, сигнализировать о каких-то проблемах, тем лучше. Могу напомнить, что у ОНФ были и есть свои цифровые проекты, где можно оставлять сигнал — «Карта свалок» и «Карта убитых дорог», «Бюро расследований ОНФ».

Есть также интерактивные проекты образовательной направленности, как, например «Равные возможности — детям», «Народная карта тыла и фронта», «Профстажировки 2.0» и др.

И сегодня мы активно используем самые различные платформы и площадки в своей работе. Например, недавно открыли в Алтайском крае окна приема обращений граждан в ОНФ на базе МФЦ. Люди могут обращаться к нам и через мобильное приложение «ОНФ. Помощь». Они пользуются тем, что для них наиболее удобно и актуально.

— Как вы взаимодействуете с политическими партиями? И вообще , сам ОНФ можно назвать в некотором роде партией?

— Нет, мы не политическая партия и в уставе четко сказано, что мы не преследуем политических целей. Но с самыми различными партиями мы сотрудничаем. Так или иначе, но представители 26 партий входят в состав региональных штабов или экспертного пула ОНФ в различных регионах страны.

Константин Емешин сотрудничает с ОНФ ( рядом с ним — «фронтовичка» Марина Ермоленко). Фото: страничка Емешина в Facebook.

Основное направление нашего сотрудничества с партиями — экспертная оценка. И здесь мы прибегаем к помощи самых разных партийцев.

— Этим вы напоминаете мне Общественную палату Алтайского края ( ОПАК).

— Да, сходство есть. Потому что у нее тоже важна экспертная оценка, которую палата формирует и доносит до исполнительной или законодательной власти. Да и по пулу экспертов мы примерно на 30% пересекаемся с общественной палатой. Я в этом не вижу чего-то плохого. В регионах не так много настоящих экспертов, активных граждан, к чьей квалифицированной помощи мы бы обращались.

— Общественная палата имеет право законодательной инициативы. А вы?

— У нас есть другие механизмы решения проблем на законодательном уровне. И прецеденты уже были. Например, наше отделение ОНФ выступило инициатором поправок в № ФЗ-353 «Об охране окружающей среды», благодаря чему появились особо охраняемые зеленые территории, так называемые «Зеленые щиты». Мы совместно с ОПАК были инициаторами этих поправок, обратились к депутатам в парламент, после чего были приняты все изменения, которые подписал президент.

Могу привести еще один пример. Буквально 3 августа на одном из заседаний мы подняли проблему со страховыми выплатами медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19. Дело в том, что изначально перечень таких медицинских специалистов был достаточно узкий, в него попали не все.

И надо отдать должное правительству России, которое быстро отреагировало. Если еще 14 августа в Алтайском крае только 248 человек получали эти деньги, то буквально через две недели — уже 700 человек. И эта цифра постоянно растет.

Я бы обратил внимание, что эту работу мы проводили совместно с профсоюзом медицинских работников, Медицинской палатой Алтайского края, краевым минздравом и АРО ФСС. Но особые слова благодарности необходимо сказать в адрес Виктора Петровича Томенко, который единственный из губернаторов поднял этот вопрос на заседании рабочей группы Госсовета под руководством Сергея Собянина.

Он сказал, что нужно ввести доплату более широкому спектру медработников. Не только врачам из ковидных госпиталей, но также врачам и водителям скорой медицинской помощи, паталогоанатомам, лаборантам, рентгенологам, на которых сегодня тоже выпала огромная нагрузка.

Виктор Томенко. Анна Зайкова

Еще мы активно взаимодействуем с общественными советами при различных органах исполнительной власти и с ТОСами. Кстати, в Барнауле ТОС — это очень хорошо развитый, активный и влиятельный общественный институт. Хотя во многих других регионах о нем даже не слышали.

Мне отрадно, что мы активно помогаем ТОСам развиваться. Например, добились для них включения в систему грантовой поддержки. И первый президентский грант был выигран ТОС «Станция Ползуново» в Центральном районе Барнаула, который возглавляет Елена Хижняк. Они получили деньги на благоустройство берега реки Барнаулки. Привели территорию в порядок, вывезли мусор. Хороший пример для других.

Критика и заслуга экспертов

— В целом , ОНФ влиятельная организация?

— Если президент каждый год по три-четыре раза встречается с экспертным сообществом ОНФ, и после этого выходят его конкретные поручения, то можете сами ответить на свой вопрос.

Владимир Путин на медиафоруме ОНФ kremlin.ru

Кроме того, на ОНФ возложены функции общественного мониторинга и контроля по исполнению национальных проектов и госпрограмм. Мы должны, конечно, не только контролировать исполнение, но и продвигать все президентские инициативы. Критиковать любое дело легко и просто. А вот найти решение, подсказать его в сложнейших условиях, на это способен не каждый критик.

— От чего зависит успех той или иной инициативы ОНФ?

— Успех любого проекта — это заслуга экспертов. Дело в том, что Россия — страна очень большая, с огромной региональной спецификой. В каждом регионе одинаковая проблема различается нюансами, шаблонно к ней не подойдешь. В Алтайском крае очень сильный состав экспертов по экологии.

Алексей Грибков по многим вопросам может напрямую выйти на председателей или заместителей председателей комитетов Госдумы с оценками и предложениями. Так, например, было с тем же «Зеленым щитом». Благодаря этому удается быстро сдвинуть с места многие проблемы.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

На что жалуются жители края

— Сколько обращений к вам в ОНФ поступает от жителей края?

— За последний год, в том числе в рамках работы с обращениями граждан на прямую линию с президентом, к нам на рассмотрение поступило 11 700 обращений, что сопоставимо с показателем профильного краевого департамента по работе с обращениями граждан. Но я всегда говорю, что мы не общественная приемная президента. Не в этом основная функция ОНФ. Важнее оперативное реагирование активных граждан, экспертов на проблемы и поиск решения.

— Судя по количеству обращений , вы знаете основные заботы жителей края.

— Да, по обращениям это очень легко можно увидеть. На первом месте в крае сейчас проблема низких пенсий при высокой стоимости коммуналки. У нас по этим темам поступило примерно 17% обращений. Мы понимаем, что эта проблема сформировалась давным-давно из-за того, что длительное время в регионе был низкий уровень зарплат. Особенно в сельском хозяйстве.

Это повлияло на сегодняшний уровень размера пенсий наших земляков. И это реальный вопрос тотальной несправедливости, когда люди, отработавшие по 40 и более лет в сельском хозяйстве, да еще в период лихолетья 1990-х, сегодня имеют минимальную пенсию 9311 рублей 48 копеек.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

На втором месте по злободневности в крае проблема обеспеченности дорогими лекарствами детей с редкими заболеваниями. Кстати, по ней же на прямую линию был максимум обращений именно из Алтайского края. Когда мы вникли в ситуацию, то поняли, что только за счет средств регионального бюджета ее не решить. Потому что в крае выделяется чуть больше 650 млн рублей на всех получателей льготных лекарств.

А для покупки дорогих препаратов детям с редкими заболеваниями уже есть 9 судебных решений на 1,5 млрд рублей. Краевой бюджет такую сумму не осилит. Поэтому через сопредседателя Центрального штаба ОНФ Леонида Михайловича Рошаля мы обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь Алтайскому краю в системном решении этого вопроса. В том числе и по больным, в отношении лекарственного обеспечения которых уже вынесены судебные решения.

На третьем месте проблема по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Она ставит очень серьезные проблемы перед администрацией Барнаула. При бюджете города в 6,4 млрд рублей есть судебные решения о необходимости выполнять закон на 2,2 млрд рублей.

Откуда город возьмет эти деньги? А еще надо учесть, что на неисполнение судебного решения накладываются штрафные санкции. В итоге из скудного муниципального бюджета тратятся солидные суммы, которые идут опять же в бюджет федеральный.

— Вы уже семь лет варитесь во всех этих ситуациях , которые , кажется , невозможно решить. Скажите , на ваш взгляд , основные беды Алтайского края идут от его бедности?

— В значительной степени, первая причина — дотационность региона. Но не менее важна и вторая — его административно-территориальное деление. Таких равномерно распластанных и населенных территорий, каким является Алтайский край, в России наверное больше нет.

Судите сами, у нас около 1600 населенных пунктов, огромное количество муниципалитетов. У нас самая разветвленная дорожная сеть (53 тыс. км), которую нужно содержать. При этом у нас по-прежнему, хоть и со значительным кадровым дефицитом, сохранена сеть медицинских и образовательных учреждений, кто бы там чего не говорил. Уверяю вас, что за последние 10 лет властям удалось эти системы сохранить, даже вопреки введенному принципу бюджетного подушевого финансирования.

Стол переговоров ОНФ. Altapress.ru

Например, был федеральный критерий сохранения полноценной ЦРБ только в том случае, если на территории муниципалитета проживают 20 тысяч человек. А у нас таких районов немного. И что делать, закрывать больницу? Вы представляете, чем могло это закончиться? К счастью, нам удалось совместно с краевым правительством своевременно доказать на федеральном уровне, что так поступать нельзя.

Но я уверен в том, что над административной реформой в Алтайском крае властям надо задумываться очень серьезно. Урбанизация — общемировая тенденция и она, как показывает история, неизбежна.

Специальный вопрос

— Почему по малейшему вопросу люди взяли за правило сразу писать президенту? Неужели нельзя на местном уровне решить проблему установки памятника , покупки лекарства , сохранения школы или ремонта дороги?

— Я не располагаю статистикой, стали ли наши жители чаще писать напрямую президенту. Но в целом такое поведение можно объяснить и менталитетом, и развитием цифровых технологий, и теми сервисами, которые создаются. Для человека ведь лучше сразу подать сигнал на самый верх.

Но федеральная власть, предлагая национальные программы и проекты, как раз и сподвигает наше местное население принимать активное участие в улучшении своей же собственной жизни. Например, по программе «Комфортная городская среда».

12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ. пресс-служба ОНФ

Мне иногда кажется, что основная наша беда в нашей же инертности. В нежелании людей брать ответственность на себя, в нежелании что-то делать для других. Для большинства из нас круг интересов заканчивается вместе с выходом за пределы собственной квартиры. А то, что есть еще какая-то общая придомовая территория, это — не колышит. Подъезд — это не мое. А чье? Ничье. И возле дома — не мое. И мусор строительный я вам подброшу в ленточный бор, чтобы вам хуже было.

Очень трудно перестать быть безответственным квартиросъемщиком и стать ответственным собственником. Именно в таком иждивенческом мировоззрении вся беда.

Я считаю, что улучшением жизни надо начинать заниматься с дома своего. У нашего общего с краевой Общественной палатой эксперта Сергея Ивановича Малыхина уже почти четверть века действует проект с таким же названием — «Начни с дома своего», где ребятишек с детства учат любви и уважению к природе и своей малой родине.

Свалка на берегу Оби в Барнауле. пресс-служба ОНФ

Ну и нельзя не сказать, что у органов местного самоуправления все меньше остается полномочий при постоянном сокращении бюджетных средств. Допустим, раньше был муниципальный жилищный контроль. Сейчас его упразднили и передали функцию на краевой уровень, в жилищную инспекцию. Но разве хватит в таком ведомстве специалистов следить за всем краем. Инспектор по городам и селам не набегается.