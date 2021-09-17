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Политика

Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК

В ряде телеграм-каналов и интернет-ресурсов распространилась информация о том, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Новоалтайске приступил к исполнению полномочий, якобы имея положительный тест на ковид. Глава крайизбиркома Ирина Акимова опровергла эту информацию.

Ирина Акимова.
Ирина Акимова.
@altkik

Глава крайизбиркома подтвердила, что тоже встречала такую информацию в нескольких источниках, хотя официальных обращений на этот счет в комиссию не поступало — ни письменных, ни устных.

«Уж не знаю, кто распространитель этой информации, да еще с названием конкретного муниципального образования да и конкретного участка. На одном из участков Новоалтайска… Ведь Новоалтайск переполошился», — прокомментировала ситуацию глава крайизбиркома.

Если речь идет об избирательном участке № 438 в Новоалтайске — я, конечно, никоим образом не хочу вторгаться в медицинскую тайну. Уважаемые коллеги, совершенно будьте спокойны, у председателя комиссии на руках отрицательный ПЦР-тест на ковид. Да, наш уважаемый коллега переболел, но это было еще до проведения голосования. Надеюсь, мы не будем эту тему тиражировать и обсуждать. К исполнению своих полномочий он приступил в здоровом состоянии и даже с документальным подтверждением этого факта, — сообщила Ирина Акимова.

По ее словам, свыше 60% членов участковых избирательных комиссий полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, кто-то уже прошел ревакцинацию. И более 70% членов теризбиркома и крайизбиркома также получили полную вакцинацию. «Голосовать безопасно», — заверила она.

Содержимое пакетика, который выдают избирателям.
Содержимое пакетика, который выдают избирателям.
Altapress.ru

Ранее она прокомментировала вопросы обеспокоенных граждан, удивленных тем, что избирателям выдавит на участках какие-то пакетики. Это пакетики с маской, перчатками и ручкой.

В бюллетень для голосования по выборам в Госдуму вошли 14 партий. По четырем одномандатным округам, образованным на территории края, зарегистрированы 34 кандидата.

На 68 депутатских мандатов в АКЗС претендуют порядка 840 человек, которые состоят в краевых списках кандидатов, а также выдвинуты по 34 одномандатным округам.

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