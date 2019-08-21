Иркутский губернатор отправил своего пресс-секретаря отдыхать после оскорблений пострадавших от наводнения

Поводом стала аудиозапись, где женщина с голосом, похожим на голос главы пресс-службы иркутского губернатора, резко отзывается о пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Сама Алашкевич, ушедшая в отпуск, назвала произошедшее провокацией.

«Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация», — добавили в правительстве региона.

15 августа сайт IRK.ru рассказал об аудиозаписи, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует приезд Владимира Путина в Тулун и его встречу с пострадавшими от паводков.

«Он <Владимир Путин> приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле <речь идет о пункте временного размещения>, с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву», — цитировало издание запись.

Аудиозапись с фотографиями визита Путина из Тулуна смонтировали в ролик.

По данным «МК-Байкал», в «сливе» записи заподозрили фотографа и видеооператора Александра Шудыкина, которого сократили после 11 лет работы в правительстве региона. В комментарии журналистам он связал это с личной неприязнью и сообщил, что начальница предлагала ему уволиться 18 раз.

«Эта запись сделана не мной, но, очевидно, кем-то из сотрудников на планерке. Когда она обвинила в этом меня — при всем коллективе — я очень удивился, но, зная ее, не стал ничего говорить, она и так материт меня постоянно. У меня трое детей, внуки — и слышать такое от руководителя!.. После этого, в тот же день, мне позвонили из „Областной“, чтобы сообщить, что меня оттуда тоже уволили, после семи лет работы», — заявил Шудыкин, пишет Тайга.инфо.

Сама Ирина Алашкевич 21 августа прокомментировала происходящее в Fecebook, назвав это «провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области». Но позже запись стала недоступна, как и другие посты — возможно, они удалены, либо к ним закрыт доступ.

Пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич. facebook.com/profile.php

С 20 августа — на время служебной проверки — Ирина Алашкевич находится в отпуске.

Между тем начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил Life.ru, что голос принадлежит именно Алашкевич. Это подтвердили параметрические, аудиолингвистические и психолингвистические слои исследования.

Скандалы

В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал высказывание замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах. Чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей». Силягин признал, что Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним».

Не оказался в стороне рейтинга чиновничьих высказываний Алтайский край. Так, губернатор Виктор Томенко сначала сделал замечание, а потом заступился за чиновницу Екатерину Четошникову, неудачно сказавшую о зарплатах молодых учителей. Она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы сразу разлетелась по российским СМИ. Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, высказывая свою позицию о величине прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что им хватит 3,7 тысяч рублей. На возражение коллеги о стоимости продуктов она подметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

Был громким скандал вокруг чиновницы из Свердловской области. Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению, поскольку не просило их родителей рожать. И получила прозвище «министр никто не просил вас рожать».

Думать надо

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.