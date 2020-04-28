Исчезновение Ким Чен Ына: что это означает, рассказал бывший сотрудник дипмиссии КНДР

«Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена <…> Для северокорейцев это действительно ненормально. Я не совсем уверен, действительно ли он перенёс какую-то операцию или что-то ещё. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить», — цитирует «Интерфакс» Тхэ Ен Хо.
Экс-дипломат также отметил, что пока рано делать какие-то выводы, слухи вряд ли правдивы.
«Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится, была ли у него какая-либо операция, основаны на фактах», — приводит агентство слова бывшего дипломата, пишет News.ru.
Тхэ Ен Хо напомнил: когда умер отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир, его смерть держалась в строжайшем секрете. Лишь спустя двое суток, за два часа до официального сообщения, глава МИД КНДР узнал о смерти лидера страны.
Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына.
В свою очередь, руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что «информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной».
Северокорейские издания поспешили развеять слухи о тяжелом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и даже его смерти. Якобы национальный лидер занят важными делами и работает с документами.
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в честь встречи лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке 25 апреля прошлого года.
Впоследствии был опубликован снимок со спутника бронепоезда северокорейского лидера у курорта. Появилась версия, что Ким Чен Ын находится на отдыхе.
Паника
Между тем, по сообщениям зарубежных СМИ, в Пхеньяне началась паника. Однако и в этом случае такие сообщения опровергли.
На публике
Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.
В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.