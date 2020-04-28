Исчезновение Ким Чен Ына: что это означает, рассказал бывший сотрудник дипмиссии КНДР

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо пояснил, что пропуск Ким Чен Ыном мероприятия по поводу дня рождения Ким Ир Сена может говорить о том, что лидер КНДР имеет серьезные проблемы со здоровьем, «не может самостоятельно встать или нормально ходить».

«Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена <…> Для северокорейцев это действительно ненормально. Я не совсем уверен, действительно ли он перенёс какую-то операцию или что-то ещё. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить», — цитирует «Интерфакс» Тхэ Ен Хо.

Экс-дипломат также отметил, что пока рано делать какие-то выводы, слухи вряд ли правдивы.

«Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится, была ли у него какая-либо операция, основаны на фактах», — приводит агентство слова бывшего дипломата, пишет News.ru.

Тхэ Ен Хо напомнил: когда умер отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир, его смерть держалась в строжайшем секрете. Лишь спустя двое суток, за два часа до официального сообщения, глава МИД КНДР узнал о смерти лидера страны.

Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном. kremlin.ru

В свою очередь, руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что «информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной».

Северокорейские издания поспешили развеять слухи о тяжелом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и даже его смерти. Якобы национальный лидер занят важными делами и работает с документами.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в честь встречи лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

Впоследствии был опубликован снимок со спутника бронепоезда северокорейского лидера у курорта. Появилась версия, что Ким Чен Ын находится на отдыхе.

Паника

Между тем, по сообщениям зарубежных СМИ, в Пхеньяне началась паника. Однако и в этом случае такие сообщения опровергли.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. juche-songun.ru

На публике

Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.