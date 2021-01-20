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Политика

Источники заявили о скорой отставке еще одного барнаульского чиновника

Не так давно занявший пост главы Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников может уйти в отставку по собственному желанию, сообщил «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
altairegion22.ru.

Это может быть связано с возможным вниманием к нему со стороны силовиков, считают инсайдеры.

Овсянников занял пост главы района 11 ноября 2020 года. Ранее он был главой Троицкого района Алтайского края.

Во время его работы на данном посту прокуратура интересовалась его поездками из Троицкого в Барнаул за счет бюджета.

За списание бензина на 72 тыс. рублей ему внесли представление.

Ранее мэрию Барнаула по собственному желанию покинул замглавы администрации Максим Полежаев, отвечающий за градостроительство и земельные отношения, и руководитель комитета по предпринимательству Евгений Ноздрачев. Оба устроились на свои должности в 2020 году.

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