Израиль может лишить права на репатриацию внуков евреев из России

Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев. Это затронет десятки тысяч выходцев из России, передают РИА Новости.

Изменения в законе могут появиться из-за новой парламентской коалиции, которая формируется после выборов 1 ноября. Среди участников коалиции — представители ультраправых сил, которые требуют отменить параграф о внуках в законе о возвращении.

В текущем законе прописано, что национальная идентичность определяется по матери-еврейке.

«Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — рассказал член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

Гервиц рекомендует поторопиться тем, «кто не еврей по маме», пока не закрылось законодательное окно.

Ранее в Израиль уехали Максим Галкин* и Алла Пугачева.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов.