19 ноября
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Политика

Израиль может лишить права на репатриацию внуков евреев из России

Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев. Это затронет десятки тысяч выходцев из России, передают РИА Новости.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Изменения в законе могут появиться из-за новой парламентской коалиции, которая формируется после выборов 1 ноября. Среди участников коалиции — представители ультраправых сил, которые требуют отменить параграф о внуках в законе о возвращении.

В текущем законе прописано, что национальная идентичность определяется по матери-еврейке.

«Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — рассказал член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

Гервиц рекомендует поторопиться тем, «кто не еврей по маме», пока не закрылось законодательное окно.

Ранее в Израиль уехали Максим Галкин* и Алла Пугачева.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов.

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