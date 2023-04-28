28 апреля
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Политика

Известный математик-предсказатель вывел новую формулу и назвал год начала новой мировой войны

Ученый-математик из Афганистана Сидик Афган при жизни стал легендой — на его счету несколько сбывшихся предсказаний в глобальном масштабе.

Самолет "Судного дня" США.
Самолет "Судного дня" США.
wikipedia.org

Он создал собственную методику математического прогнозирования предстоящих событий на основе числового анализа событий из прошлого.

Сбывшиеся события

Именно он предсказал начало конфликта на Украине, математический анализ помог ему еще летом прошлого года с высокой точностью назвать место и время сокрушительного землетрясения в Турции, пишет prokazan.ru.

Новая формула

Недавно он заявил, что создал новую формулу. По ней ученый рассчитал дату начала новой мировой войны. Сколько стран в нее будут втянуты, исследователь не сообщил, но отметил — это будет страшная и разрушительная война, погибнут миллионы людей. И начнется она в 2055 году.

Между тем турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле.

Дело в том, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.

По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше. Спикеры издания считают, что мощное турецкое землетрясение — репетиция стамбульского сейсмособытия.

Ранее землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог. Однако по мнению российского эксперта, серия стамбульских землетрясений будут не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале.

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