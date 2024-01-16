Известный телеведущий не стал предъявлять иски к готовившим его убийство

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев не стал предъявлять иск к фигурантам, которым вменяется совершение преступления.

По версии следствия, на него весной 2022 года готовилось покушение, напоминает bfm.ru.

Накануне Западный окружной военный суд должен был допросить потерпевшего. Однако журналист в суд не явился. Адвокат Виктория Коротаева сообщила — ее доверитель «пока не выразил желание заявить гражданский иск» по делу. По закону иск в данном случае может быть связан с возмещением морального вреда.

Между тем из семи подсудимых вину частично признали трое. Остальные обещали высказать позицию по предъявленному обвинению в ходе процесса.

Ранее сообщалось, что диверсанты хотели подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева.

Опасная профессия

Сначала в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, потом дело переквалифицировали.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.

Взрывные устройства

Сейчас им вменяется участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также уничтожение и повреждение имущества.

Сообщение Путина

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сентябре прошлого года Соловьев отказался объяснять появление синяков и ссадин на лице. Журналист появился со следами на лице в своей передаче «Соловьев Live». При этом вскоре травмированные участки кожи телеведущего загримировали, и следов на лице стало не видно.

Между тем президент РФ наградил Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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