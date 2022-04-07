7 апреля
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Политика

Кадыров пригрозил Западу, используя цитату «Металлики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал вероятным противникам России многократно подумать, прежде чем идти на конфликт, пишет «Интерфакс».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Кадыров в своем Telegram-канале вспомнил песню американской группы Metallica — Don’t Tread on Me (Не наступи на меня).

Глава Чечни процитировал первый куплет в переводе на русский язык:

«Свобода или смерть — это то, что мы приветствуем с гордостью
Если спровоцируешь ее — она начнет греметь хвостом
Она никогда не бросится первой, но если ее задеть,
То она никогда не сдастся и покажет всем яростный оскал.»

В завершение Кадыров предостерег Запад от конфликта с Россией: «Не наступай на меня! Так что всем шайтанам рекомендую 100 раз подумать, прежде чем наступать на нас!»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал главу Чечни не соревноваться в патриотизме.

О композиции

«Don"t Tread on Me» (с англ. — Не наступи на меня) — известная композиция американской хэви-метал-группы Metallica из их одноимённого пятого альбома.

Название связанно с войной за независимость США.

Слова Don"t Tread on Me являются девизом Гадсденовского флага (на нем изображена змея), который использовали американцы во время войны против британской короны.

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