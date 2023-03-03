3 марта
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Политика

Как пройдет совещание Путина с Совбезом РФ, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как пройдет совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 3 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Как пройдет совещание с СБ?

Дмитрий Песков заявил, что совещание пройдет в середине 3 марта. Он будет проходить в закрытом режиме.

Пресс-секретарь затрудняется сказать, будут ли традиционно транслировать вступительную часть совещания.

«Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает», — отметил он.

Связано ли совещание с атакой диверсантов 2 марта?

Песков опроверг информацию о том, что оперативное совещание созвали из-за атаки украинских диверсантов в Брянской области. Он заявил, что президент РФ изначально собирался провести совещание 3 марта.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные совещания с членами Совбеза Владимир Путин проводит еженедельно или реже. На последнем из них, 13 февраля, Владимир Путин обсудил итоги серии визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О чем будет говорить Владимир Путин?

Вероятно, президент РФ будет обсуждать происшествия в Брянской области. 2 марта диверсанты проникли в два села и взяли в заложники нескольких человек. Дмитрий Песков заявил, что соответствующие выводы сделают после проведения следствия.

Также Песков подчеркнул, что каких-либо решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось.

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