Какие риски влечет за собой электронное голосование и грозит ли новая система Алтайскому краю

В сентябре 2022 года избиратели могли проголосовать в семи регионах России на специальном портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а в Москве — на сайте mos.ru. В чем опасность такого способа и могут ли ввести новую систему в Алтайском крае — в материале altapress.ru.

В последние несколько лет в России постепенно вводят систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, на парламентских выборах в 2021 году — впервые в истории России первые лица страны — президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин не явились на избирательные участки. Они проголосовали дистанционно.

В марте этого года Госдума приняла закон об онлайн-голосовании и, тем самым, унифицировала правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием системы ДЭГ.

Геннадий Зюганов. kremlin.ru

При этом процедуру подвергают критике — депутаты Госдумы во главе с Геннадием Зюгановым даже предлагали отменить онлайн-голосование. По их словам, в этой системе нет правовых механизмов, которые гарантируют подтверждение настоящей личности избирателя, а также проработанного регламента наблюдения за дистанционным голосованием и доступу к контролю над работой программного обеспечения.

При этом у экспертов возникают вопросы к безопасности и устойчивости технической стороны голосования. Во время избирательной кампании, которая закончилась вчера, систему ДЭГ, по данным Минцифры, хакеры атаковали более 35 тыс. раз. В самой системе были сбои. Несмотря на это, по словам замглавы Минцифры Олега Качанова, атаки не смогли причинить ущерб системе и не повлияли на ее работу в целом.

Элла Памфилова. из открытых источников в интернете

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако в этом вопросе важны безопасность системы и уровень доверия граждан к ней.

«Потому что для нас безусловный приоритет — это полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования с одной стороны, с другой — прозрачность контроля, и, как следствие, главный критерий, в соответствии с которым мы измеряем свои действия, — это уровень доверия», — заявила Памфилова.

При этом она подчеркнула, что насильно внедрять ДЭГ по всей России нельзя. По ее словам, у избирателей должно быть право выбора способа голосования, а традиционная и электронная системы должны развиваться параллельно друг другу.

В Алтайском крае на федеральных или муниципальных выборах систему ДЭГ еще не применяли, однако некоторый опыт в этом направлении у нашего региона уже есть.

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Так, в этом году партия «Единая Россия» в Алтайском крае проводила предварительное голосование исключительно в электронном формате. Секретарь Генсовета Андрей Турчак отмечал, что кампания прошла с минимальным количеством нарушений. Нареканий по работе системы электронного голосования у алтайских единороссов не возникло.

Так или иначе, систему ДЭГ с большой долей вероятности рано или поздно будут использовать и в Алтайском крае, однако она не заменит собой традиционную систему. У алтайских избирателей останется выбор, как удобно им будет голосовать и чему они больше доверяют.