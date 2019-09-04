Какие выборы пройдут в Алтайском крае 8 сентября

Кого будут выбирать
1 депутата Алтайского краевого законодательного собрания по округу № 2 (Михайловский, Кулундинский, Ключевский и Табунский районы). Кресло освободилось после смерти фермера Александра Гукова в марте этого года.
1 депутата Барнаульской гордумы по округу № 2. Мандат стал свободным после того, как полномочия сложил Марат Жумадилов.
2 депутата Бийской гордумы по округам № 2 и № 6. Кресла освободились после того, как из-за нарушений в декларациях от мандатов отказались несколько депутатов, в в том числе одномандатников.
244 депутата районного и сельского уровней.
52 главы сельсовета, из которых 17 будут выбирать досрочно.
Где будут выбирать
Выборы депутатов районного и городского уровня пройдут в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Алейске, Змеиногорском, Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах.
Только в Змеиногорском районе состав депутатов райсовета обновится полностью. В остальных муниципалитетах пройдут довыборы.
Выборы сельских глав и депутатов пройдут в 34 районах края.
Как узнать свой участок
На сайте Алтайкрайизбиркома, где в шапке есть кнопка «Найди избирательный участок». Можно ввести как номер избирательного участка (если он известен), так и свой адрес — сервис определит участок и его адрес.
Можно также позвонить на горячую линию крайизбиркома по телефону 8 (3852) 363−062.