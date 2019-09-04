Какие выборы пройдут в Алтайском крае 8 сентября

В Алтайском крае в единый день голосования 8 сентября будут выбирать почти 230 депутатов и более 50 глав сельсоветов. Большинство выборов — местного уровня.

Кого будут выбирать

1 депутата Алтайского краевого законодательного собрания по округу № 2 (Михайловский, Кулундинский, Ключевский и Табунский районы). Кресло освободилось после смерти фермера Александра Гукова в марте этого года.

1 депутата Барнаульской гордумы по округу № 2. Мандат стал свободным после того, как полномочия сложил Марат Жумадилов.

2 депутата Бийской гордумы по округам № 2 и № 6. Кресла освободились после того, как из-за нарушений в декларациях от мандатов отказались несколько депутатов, в в том числе одномандатников.

244 депутата районного и сельского уровней.

52 главы сельсовета, из которых 17 будут выбирать досрочно.

Где будут выбирать

Выборы депутатов районного и городского уровня пройдут в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Алейске, Змеиногорском, Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах.

Только в Змеиногорском районе состав депутатов райсовета обновится полностью. В остальных муниципалитетах пройдут довыборы.

Выборы сельских глав и депутатов пройдут в 34 районах края.

Как узнать свой участок

На сайте Алтайкрайизбиркома, где в шапке есть кнопка «Найди избирательный участок». Можно ввести как номер избирательного участка (если он известен), так и свой адрес — сервис определит участок и его адрес.

Можно также позвонить на горячую линию крайизбиркома по телефону 8 (3852) 363−062.