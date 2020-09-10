Какие выборы пройдут в Алтайском крае 13 сентября, как найти свой участок и узнать, надо ли голосовать

Довыборы в краевой парламент
В Алтайском краевом заксобрании освободилось три мандата. Это произошло после того, как АКЗС покинули депутаты Андрей Волков, Ирина Теплова и Валерий Гуминский.
Первые двое были лишены мандата, так как суд признал их виновными в уголовном преступлении. И вот теперь на их место надо выбрать новых. Желательно — честных и компетентных.
- Округ № 12 включает Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы.
- Округ № 26 расположен в Барнауле на территории, за которую отвечает Октябрьская территориальная избирательная комиссия (участки 190−211 и 213−217).
- Округ № 31 расположен в Бийске, за него отвечает Приобская территориальная избирательная комиссия (участки № 349−354 и 357−379).
Выборы глав и муниципальных депутатов
Основные выборы муниципальных депутатов состоятся в Славгороде (21 человек) и ЗАТО Сибирский (16), согласно информации краевой избирательной комиссии.
Довыборы пройдут в Заринске (4 депутата), в Бурлинском районе (4), Ключевском (2), Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском и Третьяковском по одному.
В целом в городах и районах нужно выбрать 52 депутата.
Кроме того, в 143 сельсоветах края предстоит избрать 260 депутатов, а в 28 сельсоветах — глав.
Как найти свой участок
Очень просто — на сайте регионального избиркома надо воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок».
Щелкайте на эту строчку, введите адрес, по которому вы зарегистрированы. Поиск выдаст номер, адрес и даже состав участковой избирательной комиссии. А также карту, как до нее добраться.
Как определить, надо ли мне голосовать
Поскольку выборы проходят не везде, возникает вопрос: а на моем округе они проходят или нет? Это можно легко понять через тот же сервис «Найди свой избирательный участок».
Обратите внимание на строчку под картой: в ней указаны (или не указаны) выборы, назначенные 13 сентября.
Строчка может выглядеть так: «Дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 12, № 26, № 31.
Эта строчка кликабельная. Щелкнув на нее, вы сможете получить информацию о тех, кто идет в депутаты по вашему округу — фамилии кандидатов, место работы, их образование, дата и место рождения.