Какие выборы пройдут в Алтайском крае 13 сентября, как найти свой участок и узнать, надо ли голосовать

13 сентября, в единый день голосования, в Алтайском крае будут выбирать 28 глав сельсоветов и более 300 депутатов — в основном, муниципальных, но не только. Кому из избирателей нашего региона надо проголосовать и как найти свой избирательный участок? Об этом — в материале altapress.ru.

Довыборы в краевой парламент

В Алтайском краевом заксобрании освободилось три мандата. Это произошло после того, как АКЗС покинули депутаты Андрей Волков, Ирина Теплова и Валерий Гуминский.

Первые двое были лишены мандата, так как суд признал их виновными в уголовном преступлении. И вот теперь на их место надо выбрать новых. Желательно — честных и компетентных.

Округ № 12 включает Краснощековский , Курьинский , Чарышский и Шипуновский районы.

Курьинский Чарышский и Шипуновский районы. Округ № 26 расположен в Барнауле на территории , за которую отвечает Октябрьская территориальная избирательная комиссия ( участки 190−211 и 213−217).

за которую отвечает Октябрьская территориальная избирательная комиссия участки 190−211 и 213−217). Округ № 31 расположен в Бийске , за него отвечает Приобская территориальная избирательная комиссия ( участки № 349−354 и 357−379).

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Выборы глав и муниципальных депутатов

Основные выборы муниципальных депутатов состоятся в Славгороде (21 человек) и ЗАТО Сибирский (16), согласно информации краевой избирательной комиссии.

Довыборы пройдут в Заринске (4 депутата), в Бурлинском районе (4), Ключевском (2), Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском и Третьяковском по одному.

В целом в городах и районах нужно выбрать 52 депутата.

Кроме того, в 143 сельсоветах края предстоит избрать 260 депутатов, а в 28 сельсоветах — глав.

Выборы. «Голос»

Как найти свой участок

Очень просто — на сайте регионального избиркома надо воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок».

Щелкайте на эту строчку, введите адрес, по которому вы зарегистрированы. Поиск выдаст номер, адрес и даже состав участковой избирательной комиссии. А также карту, как до нее добраться.

Итоги поиска. Скан сервиса «Найди свой участок».

Как определить , надо ли мне голосовать

Поскольку выборы проходят не везде, возникает вопрос: а на моем округе они проходят или нет? Это можно легко понять через тот же сервис «Найди свой избирательный участок».

Обратите внимание на строчку под картой: в ней указаны (или не указаны) выборы, назначенные 13 сентября.

Строчка может выглядеть так: «Дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 12, № 26, № 31.

Эта строчка кликабельная. Щелкнув на нее, вы сможете получить информацию о тех, кто идет в депутаты по вашему округу — фамилии кандидатов, место работы, их образование, дата и место рождения.