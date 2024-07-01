Канадец вошел в историю как человек, не получивший ни одного голоса на выборах

Впервые в истории Канады избиратель не получил ни одного голоса, сообщает "Деловой Монреаль".

Феликс Антуан Амель был из 84 кандидатов на дополнительных выборах в Торонто. Премьер-министр Канады ранее заявлял, что если его партия придет к власти, то выборы 2015 года будут последними в рамках действующих правил. Но позже отказался от проведения реформ.

Тогда к Феликсу Амелю обратились участники комитета, настаивающие на избирательных реформах. Они внесли в бюллетень не только Амеля, но еще более 70 других кандидатов. Наблюдателям приходилось просматривать длинные бумажные бюллетени, которые, как оказалось, самые длинные за всю историю выборов Канады.

Шесть кандидатов получили по два голоса. Феликс Амель стал единственным, кто не получил ни одного.

Ранее сообщалось, что в Канаде обнаружили загадочную болезнь, которую не дают изучать местные власти.

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