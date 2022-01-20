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Политика

Канцлер Германии процитировал «Брат 2» в обращении к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме предложил России признать, что сила в правде, пишет РИА Новости.

"Брат-2"
"Брат-2"
СС0.

Он предложил России отказаться от конфронтации, оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что «сила в правде».

Также канцлер подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае «российской агрессии».

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц.

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела фашистский топоним в «плане вторжения» России на Украину, опубликованном немецкой газетой Bild.

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