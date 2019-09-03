Кипр не стал ждать «прощения долгов» и рассчитался с Россией по кредитам

Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне. Кипр теперь может легко выделять средства на свои нужды на международных рынках", — сообщил в Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

Как сообщает «Коммерсант», Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий размер займа составил €2,5 млрд. В начале 2013 года Кипр также получил €10 млрд от европейских партнеров и Международного валютного фонда.

Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников. На первом месте списка находится Венесуэла с $3,5 млрд. В первую тройку также входят Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).