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Политика

Кипр не стал ждать «прощения долгов» и рассчитался с Россией по кредитам

Власти Кипра решили погасить взятый у России заем досрочно, выплатив 1,58 млрд евро.

Тур на Кипр.
Тур на Кипр.
Фото: Анастасия Кормина

Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне. Кипр теперь может легко выделять средства на свои нужды на международных рынках", — сообщил в Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

Как сообщает «Коммерсант», Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий размер займа составил €2,5 млрд. В начале 2013 года Кипр также получил €10 млрд от европейских партнеров и Международного валютного фонда.

Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников. На первом месте списка находится Венесуэла с $3,5 млрд. В первую тройку также входят Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).

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