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Политика

Китай проведет масштабные военные учения у Тайваня

Китай объявил о проведении масштабных военных учений у Тайваня. В свою очередь США заявили, что не допустят воссоединения острова с материком, пишет РБК.

Тайвань. Китай.
Тайвань. Китай.
pixabay

Сообщение об учениях появилось 15 апреля. Как заявляет Минобороны КНР, к этому шагу их спровоцировали «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам».

Поводом для масштабных учений, которые пройдут в воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня, стал тайный визит на остров шести американских конгрессменов во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом.

На фоне этого визита Белый дом заявил, что не допустит воссоединения острова с материковым Китаем. КНР парировали, что США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем.

В учениях КНР примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие военные силы.

Напомним, Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин до сих пор не признал независимость острова и считает его своей провинцией.

В 1979 года США принял закон о возможности поставки вооружения на Тайвань.

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