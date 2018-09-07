Когда назначат новое правительство Алтайского края?

Вновь избранный губернатор после выборов 9 сентября должен будет назначить правительство Алтайского края. Сегодня это главная интрига — кто войдет в состав нового кабинета министров. Но на на следующий день после победы, ни в первую неделю после нее новый глава назначения провести не сможет.

Какой порядок?

Предварительные итоги голосования всегда известны уже утром на следующий день. Однако окончательные результаты крайизбирком будет подводить в течение 7 дней, согласно региональному закону о выборах, то есть до 16 сентября.

Затем должна пройти процедура вступления нового главы в должность — инаугурация. Сроки ее проведения не указаны. В Уставе Алтайского края говорится лишь, что она должна пройти в торжественной обстановке и перечислен круг лиц, которые должны присутствовать на вступлении в должность (депутаты, судьи, главы городов и районов и т. д.).

Когда назначат правительство altapress.ru

Экс-губернатор края Александр Карлин последний раз проходил инаугурацию 25 сентября 2014 года — через 11 дней после выборов. По неподтвержденной информации, в этот раз вступление в должность может также состояться на 10−11-й день после голосования.

И только после этого новый губернатор может назначить правительство. Опять же конкретные сроки не указаны. В законе о правительстве края говорится лишь, что правительство «считается сформированным со дня, определенного в указе губернатора Алтайского края, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов».

Какие есть версии?

Сегодня в околополитической среде курсирует немало предположений по поводу предстоящих назначений.

В числе наиболее вероятных — отставка и. о. вице-премьера Виктора Мещерякова, который курирует промышленность и энергетику. Ему якобы даже уже нашли замену — Станислава Набоко, который до августа 2016 года возглавлял Главстрой (ныне — Минстройтранс). Накануне увольнения Набоко был замешан в ряде скандалов: чиновника критиковали за систему закупок Главстроем при строительстве газо- и водопроводов, обвиняли в плагиате диссертации, в отношении сотрудников ведомства завели уголовное дело из-за махинаций с квартирами для детей-сирот.

Вероятным членом нового правительства, по данным ИА «Банкфакс», называют Андрея Осипова, председателя правового комитета АКЗС. Он может заменить либо вице-премьера Надежду Капура, либо министра соцзащиты Михаила Дайбова. Глава минздрава Ирина Долгова может уйти в Счетную палату России. Шаткими остаются позиции первого зама Александра Лукьянова и вице-премьера Андрея Щукина.