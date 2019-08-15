Когда в Барнауле может появиться новый глава

3 Когда назначается конкурс?

В Барнауле нет прямых выборов мэра. Согласно Уставу, его должны будут избрать депутаты Барнаульской гордумы из кандидатов, прошедших по конкурсу.

Сначала гордума объявит конкурс на замещение должности главы города. Согласно «Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барнаула», конкурс назначается в течение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий действующего главы города.

То есть не позднее 30 октября. А после объявления конкурса создают конкурсную комиссию.

На практике 60 дней обычно не ждут. Когда в отставку ушел досрочно Игорь Савинцев, депутаты, принявшие отставку на внеочередной сессии, объявили конкурс на очередной сессии — уже через две недели. Как будет в этот раз, пока неизвестно: повестка дня ближайшего заседания не сформирована и будет ли 30 августа назначен конкурс, неясно.