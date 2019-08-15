Когда в Барнауле может появиться новый глава

Полномочия главы Барнаула при его досрочной отставке прекращаются с момента регистрации гордумой заявления главы об отставке по собственному желанию, о чем на ближайшем заседании гордумы принимается соответствующее решение.
Ближайшая сессия назначена на 30 августа. Таким образом формально Сергей Дугин уйдет в отставку 30 августа. Как сообщили в пресс-службе БГД, внеочередная сессия до этой даты не планируется.
В случае досрочного прекращения полномочий главы Барнаула избрание нового главы осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий. Это следует из Устава города.
Таким образом февраль 2020 года — крайний срок появления в Барнауле главы. Но практика показывает, что это происходит раньше. Так, после досрочной отставки Игоря Савинцева, принятой депутатами на внеочередном заседании в августе 2015 года, новый глава Сергей Дугин был избран депутатами уже 1 декабря того же года.
В Барнауле нет прямых выборов мэра. Согласно Уставу, его должны будут избрать депутаты Барнаульской гордумы из кандидатов, прошедших по конкурсу.
Сначала гордума объявит конкурс на замещение должности главы города. Согласно «Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барнаула», конкурс назначается в течение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий действующего главы города.
То есть не позднее 30 октября. А после объявления конкурса создают конкурсную комиссию.
На практике 60 дней обычно не ждут. Когда в отставку ушел досрочно Игорь Савинцев, депутаты, принявшие отставку на внеочередной сессии, объявили конкурс на очередной сессии — уже через две недели. Как будет в этот раз, пока неизвестно: повестка дня ближайшего заседания не сформирована и будет ли 30 августа назначен конкурс, неясно.
Конкурсная комиссия, в которую входят 10 человек (пять от гордумы, еще пять от губернатора), принимает документы от претендентов на должность главы, изучает их, проверяет, заслушивает их программы развития муниципалитета. И в дальнейшем по итогам конкурса принимает решение рекомендовать гордуме кандидатуры на должность главы города.
В 2017 году гордума рекомендовала всех, кто подал документы на конкурс (их было четверо). Включая Сергея Дугина.
Сроки проведения конкурса установит гордума своим решением. В 2017 году депутаты дали комиссии на это чуть меньше двух месяцев. Конкурс может быть продлен, если кандидатура всего одна — депутаты должны сделать свой выбор не менее чем из двух кандидатов.
Согласно регламенту гордумы, она рассматривает вопрос об избрании главы на своем заседании в течение 10 дней со дня поступления к ней решения конкурсной комиссии со списком рекомендованных кандидатов.
Голосуют депутаты тайно. Избранным на должность главы считается кандидат, за которого подано большинство голосов от установленной численности депутатов.
Решение гордумы об избрании главы Барнаула подписывает председательствующий на заседании городской Думы. Оно вступает в силу с момента его принятия.
В то же время, согласно Уставу Барнаула, глава Барнаула считается вступившим в должность с момента принятия присяги на верность Конституции, Уставам Алтайского края и Барнаула.
Напомним: глава Барнаула избирается на 5 лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.
Источники: Устав Барнаула, Решение Барнаульской гордумы