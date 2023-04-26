Кого могут отправить в зону СВО: обязательные условия

Под призыв на срочную службу попадают граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

Эта категория граждан не будет принимать участие в спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

В зону проведения спецоперации могут оправиться добровольцы, которые подписали контракт, пишет mosaica.ru.

Обязательно

Обязательные условия для того, чтобы стать добровольцем — гражданство РФ, возраст от 18 до 60 лет, отсутствие серьезных заболеваний.

Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту или записаться в добровольческий отряд, нужно обратиться в военный комиссариат или пункт набора.

Ранее военнослужащим в зоне СВО отправили в подарок УАЗ и Ниву в Барнауле. Это бронированные автомобили. Их погрузили в грузовик, а затем их осветил священнослужитель.