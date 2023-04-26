26 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Кого могут отправить в зону СВО: обязательные условия

В России весенний призыв продлится до 15 июля.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Под призыв на срочную службу попадают граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

Эта категория граждан не будет принимать участие в спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

В зону проведения спецоперации могут оправиться добровольцы, которые подписали контракт, пишет mosaica.ru.

Обязательно

Обязательные условия для того, чтобы стать добровольцем — гражданство РФ, возраст от 18 до 60 лет, отсутствие серьезных заболеваний.

Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту или записаться в добровольческий отряд, нужно обратиться в военный комиссариат или пункт набора.

Ранее военнослужащим в зоне СВО отправили в подарок УАЗ и Ниву в Барнауле. Это бронированные автомобили. Их погрузили в грузовик, а затем их осветил священнослужитель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость