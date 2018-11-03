Коммунисты не будут выдвигать кандидата в губернаторы в еще одном регионе России

КПРФ не будет выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края , сообщило РИА Новости . Участник предыдущих выборов Андрей Ищенко заявил, что это связано с результатами сентябрьских выборов, когда партия зафиксировала фальсификаци.

Сейчас идут суды по искам, поданных коммунистами, но в суде их не принимают. Для партии заблокированы 10 муниципальных образований. для прохождения муниципального фильтра.

Напомним, что в сентябре ЦИК принял решение отменить результаты второго тура голосований на должность губернатора Приморского края. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушениями. Она даже расплакалась от того, что проделанная работа была испорчена таким количеством нарушений.

Отметим также, что коммунисты не стали выдвигать своего кандидата на должность губернатора Алтайского края.