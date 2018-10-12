Константинопольский патриархат снял анафему с двух глав неканонических церквей на Украине

Константинопольский патриархат решил снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Константинополя. Речь идет о главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарете и главе Украинской автокефальной православной церкви Макарии.

Синод, который проходил 9−11 октября, решил, что «в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям».

После снятия анафемы глава Киевского патриархата Филарет заявил, что теперь на Украине появилась возможность создания единой поместной церкви, уточняет ТАСС.

Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами в объединенную автокефальную церковь

В 1990 году Украинской православной церкви предоставили статус самоуправляемой церкви в составе РПЦ. В 1991 году митрополит Филарет, возглавлявший тогда Украинскую православную церковь Московского патриархата, выступил за предоставление ей автокефалии (то есть административной независимости).

В 1992 году его сместили с должности предстоятеля церкви. Но Филарет отказался подчиниться решению Архиерейского собора РПЦ и при поддержке украинских властей объявил со своими сторонниками о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 1997 году его отлучили от церкви и предали анафеме за раскольническую деятельность.