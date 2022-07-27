Контроль над ТЭС, строительство российской космической станции, и «Аэрофлот» возобновит рейсы из Сочи в Дубай. Что еще произошло 26 июля

Что произошло 26 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 26 июля

Брифинг Минобороны РФ , 26 июля

В ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59 мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%. В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14 механизированной бригады, 28 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61 пехотной бригады. Уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены батарея РСЗО «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе ДНР. Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины РСЗО огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.

2-й корпус Народной милиции ЛНР взял под контроль Углегорскую ТЭС , сообщил официальный представитель.

, сообщил официальный представитель. В ООН заявили , что при ударе в порту Одессы никто не пострадал .

что при ударе в порту Одессы никто . Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго провели встречу в Энтеббе.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут переговоры в Сочи. Турецкое государственное телевидение назвало среди тем переговоров ситуацию на Украине и «продуктовую сделку».

проведут переговоры в Сочи. Турецкое государственное телевидение назвало среди тем переговоров ситуацию на Украине и «продуктовую сделку». «Аэрофлот» с 3 августа откроет рейсы из Сочи в Дубай — «Известия».

— «Известия». IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в РФ.

возобновила онлайн-распродажу товаров в РФ. Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года , заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. К этому времени , по его словам , начнется развертывание национальной орбитальной станции.

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей. По мнению службы, компания злоупотребила доминирующим положением YouTube на рынке. Компании дали два месяца на уплату штрафа. На прошлой неделе ее оштрафовали почти на 22 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенную информацию.

Экономика , что с ней происходит

«Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток» с 27 июля до 33 млн кубометров в сутки. Хотя максимально возможный объем — 167 млн .

кубометров в сутки. Хотя максимально возможный объем — . «Северный поток — 2» полностью готов к тому , чтобы удовлетворить нужды Европы , но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам , заявил Лавров.

полностью готов к тому чтобы удовлетворить нужды Европы но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам заявил Лавров. Глава МИД РФ также заявил , что Запад не может внятно прояснить Москве статус турбин Siemens для «Северного потока».

что Запад не может внятно прояснить Москве статус турбин для «Северного потока». Турция намерена продлить соглашения о закупках природного газа с Россией , Азербайджаном и Ираном , сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

с Россией Азербайджаном и Ираном сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Банкоматы Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир» . До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж страны , сообщил советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

. До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж страны сообщил советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона. Зарубежные производители медицинских изделий продолжают поставки своей продукции , в том числе тестов на ВИЧ , в Россию , заявили в Минпромторге РФ.

продолжают поставки своей продукции в том числе тестов на ВИЧ в Россию заявили в Минпромторге РФ. McDonald’s списал 1,3 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России , следует из отчета за II квартал 2022 года , опубликованного на официальном сайте компании.

Чистая прибыль компании по итогам второго квартала 2022 года сократилась в 1,9 раза, до 1,19 млрд долларов. При этом по итогам первых шести месяцев 2022 года выручка выросла на 3,4%, до 11,384 млрд долларов.

Корпорация Microsoft также столкнулась с операционными издержками в 126 млн долларов из-за решения покинуть российский рынок. Об этом говорится в финансовом отчете компании за минувший квартал.

также столкнулась с операционными издержками в долларов из-за решения покинуть российский рынок. Об этом говорится в финансовом отчете компании за минувший квартал. «Автоваз» возобновил выпуск автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером.

Приобрести седан Granta с кондиционером можно по цене от 745 тыс. рублей. Для лифтбэк — цена от 765 тыс. рублей. Универсал с данной опцией стоит не дешевле 811 тыс. рублей.

Реакции политиков

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он посоветовал обратить внимание на заявления западных политиков относительно ситуации на Украине.

«Послушайте просто, почитайте не то, что вы видите в лозунгах на экранах или в соцсетях, а что произносят западные политики. А произносят они следующее: „В этом конфликте Украина должна победить на поле боя; Украина должна достичь военной победы; никаких переговоров с Россией, пока Украина не победит Россию“. Почитайте, это же не я придумал», — добавил он.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не готова к тому, чтобы страна открыто вмешивалась в конфликт на Украине. Об этом она заявила в ходе теледебатов. По ее словам, государство и так много делает для помощи Украине.

Напомним, выступление Трасс в эфире телеканала на словах о Владимире Путине прервал грохот. Теледебаты прервались из-за того, что ведущая упала в обморок.

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил нынешнего главу правительства Яира Лапида в создании «опасного кризиса» в отношениях с Россией.

«Мы можем и должны выйти из этого кризиса. Я обеспокоен тем, что-то, что мы создавали годами, в последние недели разрушается на наших глазах», — сказал он.

26 июля Великобритания ввела санкции в отношении должностных лиц из России. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в этот список вместе с другими сибирскими главами регионов. Всего санкции ввели в отношении 29 глав регионов России.

Сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за санкций и «неадекватных решений» Запада, заявил Владимир Путин.

«В условиях санкций, неадекватных решений бывших наших западных партнеров — именно бывших, потому что они отказываются с нами работать — откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — заявил президент.

Реакции: люди , сообщества

Группе «Руки вверх» на пять лет запретили въезд в Эстонию. По словам главы МИД страны, запрет связан с концертной деятельностью группы на освобожденных территориях Донбасса.

Филипп Киркоров в Крыму посетил госпиталь , где проходят реабилитацию участники спецоперации РФ. Артист побеседовал с военнослужащими , подарил им диски с автографом и пригласил на свои концерты.

в Крыму посетил госпиталь где проходят реабилитацию участники спецоперации РФ. Артист побеседовал с военнослужащими подарил им диски с автографом и пригласил на свои концерты. Произведенная заключенными продукция может заменить ушедшие из России бренды , считает начальник главка ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал он. Федоров добавил, что «показатель цена/качество» выше, чем у зарубежных аналогов.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его жена снялись в фотосессии для Vogue. Для фона модных фотографий используются как официальные помещения, так и ангары с военной техникой.

Bellingcat и Insider (иноагенты) внесены в России в список нежелательных после решения генпрокуратуры.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

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Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 25 июля: «Диверсанты не высадились в лимане, ЕС выделил еще один миллиард Украине, а в Барнауле оштрафовали за лайк».