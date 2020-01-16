«Короче, всем рожать»: как в соцсетях отреагировали на послание президента и отставку правительства

15 января, в послании Федеральному Собранию, которое транслировали в метро и на Эльбрусе, Владимир Путин предложил ввести материнский капитал за первого ребенка, изменить Конституцию (для этого провести Референдум) и пообещал кормить школьников горячими обедами с 1 по 4 классы. После этого в отставку ушло правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым. Соцсети отреагировали сразу же — острыми комментариями и саркастичными мемами.