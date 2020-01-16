Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Короче, всем рожать»: как в соцсетях отреагировали на послание президента и отставку правительства

15 января, в послании Федеральному Собранию, которое транслировали в метро и на Эльбрусе, Владимир Путин предложил ввести материнский капитал за первого ребенка, изменить Конституцию (для этого провести Референдум) и пообещал кормить школьников горячими обедами с 1 по 4 классы. После этого в отставку ушло правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым. Соцсети отреагировали сразу же — острыми комментариями и саркастичными мемами.

Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

Кроме того, на просторах Сети нашлась вот такая вакансия.

Вакансия в Сети
Вакансия в Сети
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость