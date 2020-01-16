«Короче, всем рожать»: как в соцсетях отреагировали на послание президента и отставку правительства

Материнский капитал за внутреннего ребенка!— историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 15, 2020
Спасибо деду за обеды!— Pavel Soskov (@psoskov) January 15, 2020
Опять референдум? Да сколько же можно. Почему россияне постоянно должны что-то решать?— Денис Чужой (@fe_city_boy) January 15, 2020
Малоимущее население с восторгом восприняло слова Путина о выплатах за роды. pic.twitter.com/RQPXkBsq42— Anton Semakin (@antonsemakin) January 15, 2020
#Послание2020 pic.twitter.com/K5ri4dxAqr— Зайцев Виктор (@Zaycev_Victor) January 15, 2020
Сегодня в России будет жаркая ночь ????????????#Послание2020 pic.twitter.com/OVRn0YwL6k— Юрий Лоза (@you_loza) January 15, 2020
Завтрашнее послание Путина Федеральному собранию покажут в метро столицы, на фасадах гостиницы "Космос" и Центрального телеграфа, а также в такси Архангельска.— Независимый взгляд ???? (@zgldz) January 14, 2020
Утюг лучше даже не включать. pic.twitter.com/RQHhsFUOmV
жалкая пародия / неповторимый оригинал pic.twitter.com/wHpjjIXSLt— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) January 15, 2020
Нашёл подходящую картинку под все заявления Путина про материнский капитал и стремление повысить рождаемость pic.twitter.com/Icx9H9YcO6— Секта свидетелей ретеншена (@JuriyReutskiy) January 15, 2020
Почему горячие обеды не включили в конституцию?— Ivan Zhdanov (@IoannZH) January 15, 2020
January 15, 2020
Всё. Нет больше стабильности :( https://t.co/MqSXGaOUE3— Alexey Navalny (@navalny) January 15, 2020
Правительство РФ поняло, что не справится с переходом с Windows 7 и ушло в отставку— lespaul (@Lespaul_) January 15, 2020
Из-за аномально тёплой погоды в России распустилось правительство— ⚓???????????????????????? ????????????????????⚓ (@SkiperKakao) January 15, 2020
предлагаю набрать кабмин из самых популярных тиктокеров россии— Yaroslav Conway (@karasiqque) January 15, 2020
Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри.— Та еще Настя (@Lartashova) January 15, 2020
Кроме того, на просторах Сети нашлась вот такая вакансия.