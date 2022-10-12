Россияне все чаще интересуются левыми идеями, и зачастую это выходит за рамки обычного сочувствия определенным политическим силам. Среди заинтересованных периодически возникают марксистские кружки — появился он и в Барнауле.

Некоторое время назад в России стал заметен подъем левого движения.

Активизировались «левые» блогеры — такие как Константин Семин, «Вестник Бури», и другие. Их ролики на YouTube и прочих платформах регулярно набирают сотни тысяч просмотров.

Постепенно в стране стало зарождаться новое левое движение — марксистские кружки. В той или иной форме они присутствуют практически в каждом регионе страны. Существует даже специальная Google Maps-карта, на которой они отмечены.

Карта распространения марксистских кружков России Скриншот с сайта Google Maps

Стоит отметить, что в краевой столице некоторое время назад уже существовали подобные объединения. Например, у сообщества «COMMIES GANG» была отдельная страница во ВКонтакте. Однако сейчас эта группа не проявляет активности — последняя запись датируется апрелем 2020 года.

Эстафету распространения коммунистических идей принял марксистский кружок «Вектор». Он появился в Барнауле пару недель назад — это филиал одноименного сообщества, чьи отделения есть более чем в 25 городах России.

Во встречах принимает участие около 20 человек. Преимущественно это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Сами «кружковцы» своей целью называют «развитие в человеке самостоятельного мышления». Программа предполагает занятия на протяжении примерно четырех месяцев.

Работа носит по большей части теоретический характер. Новичкам в левом движении здесь помогают разобраться в различных направлениях теории и практики, в освоении материала. Организаторы делают упор на изучение философии, политэкономии, педагогики и других дисциплин.

Маркс и Энгельс в редакции газеты «Rheinische Zeitung» ru.wikipedia.org

Это проходит как в формате онлайн, так и в очных встречах. Есть дискуссионный клуб. Участники в течение недели должны изучить необходимую теорию, после чего на встрече обсуждают различные спорные моменты.

В ближайшие планы входит изучение основ философии, формальной и диалектической логики, а также политэкономии.

Для желающих получать дополнительную информацию организаторы «Вектора» создали специальный YouTube-канал. Здесь периодически проводят стримы и публикуют тематические видеоролики.

«Многие из участников стали кураторами, постоянными авторами сообщества, либо занялись практической деятельностью на ниве распространения марксистских идей и защиты интересов рабочего класса.» — пишут организаторы в сообществе во «ВКонтакте».

Они видят большую проблему в российском левом движении в его неоднородности. Единственным способом сплочения левых сил они видят развитие мышления, познание мира и общества, а также крепкую теоретическую подготовку.