Барнаульцы толпой бросились к коммунистам за бесплатными саженцами

Всего коммунисты планируют раздать 10 тыс. кедров. Акция прошла 14 мая, но продлится и 15 числа, в воскресенье.
- 11:00−13:00 ул. Попова, 68А (Мария-Ра),
- 15:00−17:30 ул. Тимуровская, 17 (ТЦ «Юность»),
- 17:00−20:00 Павловский тракт, 277А.
«Огромный запрос у барнаульцев на озеленение. По другим районам и городам также раздают коммунисты, люди берут с удовольствием, но чтобы были очереди по 50−100 человек, такого нет нигде. В прошлом году в Барнауле тоже были очереди по 5−7 человек. Но этот год побил все рекорды. Люди хотят созидать, растить деревья!» — поделился Антон Арцибашев, заместитель руководителя фракции КПРФ в АКЗС.
Он поблагодарил всех, кто взял деревья и посадит их у себя во дворе. В следующем году партийцы обещают достать еще больше саженцев.