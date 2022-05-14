Барнаульцы толпой бросились к коммунистам за бесплатными саженцами

Активисты КПРФ и движения «За зеленый Барнаул» раздали барнаульцам около 1,5 тыс. саженцев кедра только в одной точке раздачи. Об акции сообщили в крайкоме партии.

Всего коммунисты планируют раздать 10 тыс. кедров. Акция прошла 14 мая, но продлится и 15 числа, в воскресенье.

11:00−13:00 ул. Попова , 68А ( Мария-Ра),

68А Мария-Ра), 15:00−17:30 ул. Тимуровская , 17 ( ТЦ «Юность»),

17 ТЦ «Юность»), 17:00−20:00 Павловский тракт , 277А.

«Огромный запрос у барнаульцев на озеленение. По другим районам и городам также раздают коммунисты, люди берут с удовольствием, но чтобы были очереди по 50−100 человек, такого нет нигде. В прошлом году в Барнауле тоже были очереди по 5−7 человек. Но этот год побил все рекорды. Люди хотят созидать, растить деревья!» — поделился Антон Арцибашев, заместитель руководителя фракции КПРФ в АКЗС.

Он поблагодарил всех, кто взял деревья и посадит их у себя во дворе. В следующем году партийцы обещают достать еще больше саженцев.