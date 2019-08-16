Кто в главы? Какие требования предъявляют кандидатам в мэры Барнаула

На ставший вакантным пост мэра Барнаула теоретически могут претендовать многие жители города. Больших ограничений, как, например, на выборах губернатора, здесь нет. Требования к кандидатам прописаны в Порядке проведения конкурса .

Претенденты должны отвечать следующим требованиям.

1. Быть совершеннолетним.

2. Не иметь неснятых или непогашенных судимостей.

3. Не содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Быть деепсособным.

5. Иметь высшее образование (специалитет или магистратура).

6. Работать не менее 6 лет на руководящих должностях не ниже заместителя в организациях сферы финансов, права, промпроизводства, иных отраслях экономики, социальной сферы. Либо иметь стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы — не менее 4 лет, на госдолжностях — не менее 3 лет.

7. Знать Конституцию и другие законы, нужные для работы главой.

8. Иметь навыки руководства, оперативного принятия решений, прогнозирования последствий. Уметь организовывать работу с госорганами, организациями и гражданами.

Еще нужно иметь проект программы развития города не более 15 страниц. Ее нужно будет подавать с другими документами в конкурсную комиссию.

Как и в какие сроки проходит процедура конкурса, читайте здесь.

Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин 15 августа подал в отставку.