Кто в главы? Какие требования предъявляют кандидатам в мэры Барнаула

Претенденты должны отвечать следующим требованиям.
1. Быть совершеннолетним.
2. Не иметь неснятых или непогашенных судимостей.
3. Не содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Быть деепсособным.
5. Иметь высшее образование (специалитет или магистратура).
6. Работать не менее 6 лет на руководящих должностях не ниже заместителя в организациях сферы финансов, права, промпроизводства, иных отраслях экономики, социальной сферы. Либо иметь стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы — не менее 4 лет, на госдолжностях — не менее 3 лет.
7. Знать Конституцию и другие законы, нужные для работы главой.
8. Иметь навыки руководства, оперативного принятия решений, прогнозирования последствий. Уметь организовывать работу с госорганами, организациями и гражданами.
Еще нужно иметь проект программы развития города не более 15 страниц. Ее нужно будет подавать с другими документами в конкурсную комиссию.
Как и в какие сроки проходит процедура конкурса, читайте здесь.
Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин 15 августа подал в отставку.