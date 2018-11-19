Кудрин оставил свой пост в ЦСР

Председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) избран глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин, сообщает ТАСС . Об этом заявил руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета, но одновременно совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Кроме того, он избран председателем совета», — отметил Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин анонсировал кадровые перестановки в ведомстве. Он заявлял, что «некая смена в руководстве ЦСР планируется», пишет «Росбалт».

С 2000 по 2011 год Кудрин был главой Минфина РФ. В 2000—2004 и 2007—2011 годах занимал пост зампредседателя правительства.

В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.