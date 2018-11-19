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Кудрин оставил свой пост в ЦСР

Председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) избран глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета, но одновременно совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Кроме того, он избран председателем совета», — отметил Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин анонсировал кадровые перестановки в ведомстве. Он заявлял, что «некая смена в руководстве ЦСР планируется», пишет «Росбалт».

С 2000 по 2011 год Кудрин был главой Минфина РФ. В 2000—2004 и 2007—2011 годах занимал пост зампредседателя правительства.

В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.

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