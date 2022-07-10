10 июля
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Политика

ЛДПР предложила заменить «президента» России на «правителя»

Либерально-демократическая партия России выступила с инициативой изменить термин, обозначающий главу государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

В ЛДПР считают, что слово американского происхождения «президент», следует заменить на что-то более привычное для россиян, например, на «правителя» или «главу государства».

«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или слово „правитель“. И то, и другое понятнее русскому уху», — аргументировали либерал-демократы.

В партии понимают, что для этого требуется вносить изменения в основополагающий документ — Конституцию РФ. Однако прецедент изменения Конституции уже создан, следовательно, имеется возможность сделать это еще раз, отметили в ЛДПР.

Ранее сообщалось, что большинство граждан России (81%) положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а 79% доверяют ему. Это следует из апрельского опроса фонда «Общественное мнение».

Напомним, референдум по внесению изменений в Конституцию России состоялся 1 июля 2020 года. По результатам обработки 100% бюллетеней, большая часть россиян проголосовала за поправки в Конституцию РФ — 77,92%, против — 21,27%. В результате текст основополагающего документа государства был изменен.

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