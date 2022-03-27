Лондон против поставок Киеву современных танков, потому что такая техника «мертва» в руках ВСУ

Уоллес отметил, что украинским военным следует сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования.

По его словам, предоставление Украине британских танков «не сработает», потому что для начала необходимо научиться использовать это вооружение.

«Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — пояснил министр в интервью газете Mail on Sunday.