27 марта
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Политика

Лондон против поставок Киеву современных танков, потому что такая техника «мертва» в руках ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине лучших английских танков не поможет изменить ход конфликта, сообщает РИА «Новости».

Британский танк Challenger 2.
Британский танк Challenger 2.
fishki.net танк.

Уоллес отметил, что украинским военным следует сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования.

По его словам, предоставление Украине британских танков «не сработает», потому что для начала необходимо научиться использовать это вооружение.

«Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — пояснил министр в интервью газете Mail on Sunday.

По словам Уоллеса, британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развертыванию на Украине, ряд представителей украинских войск уже прошли обучение, чтобы их использовать.

При этом министр подчеркнул, что Британия «делает больше, чем практически кто-либо», чтобы помочь Украине.

Ранее российские пранкеры разыграли министра обороны Великобритании Уоллеса, который в ходе видеосвязи пообещал оказывать Киеву всяческую поддержку.

После публикации видео с разговором разразился скандал. YouTube оперативно полностью удалил канал пранкеров.

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