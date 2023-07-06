Лукашенко: "мочить" Пригожина никто не собирается

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не собирается "мочить" главу ЧВК Вагнер. Об этом пишет РБК.

По словам Лукашенко, властям обеих стран не нужно "мочить" главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он отметил, что сейчас основатель военной компании находится в Санкт-Петербурге. А в ближайшее время встретится с президентом и обсудит проблему вокруг "Вагнера".

Лукашенко рассказал, что видел Пригожина несколько раз, при организации некоторых мероприятия. У президента РФ, по его словам, были с ним добрые отношения.

Также он добавил, что Пригожин сейчас находится на свободе.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.