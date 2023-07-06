Лукашенко: "мочить" Пригожина никто не собирается

По словам Лукашенко, властям обеих стран не нужно "мочить" главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Он отметил, что сейчас основатель военной компании находится в Санкт-Петербурге. А в ближайшее время встретится с президентом и обсудит проблему вокруг "Вагнера".
Лукашенко рассказал, что видел Пригожина несколько раз, при организации некоторых мероприятия. У президента РФ, по его словам, были с ним добрые отношения.
Также он добавил, что Пригожин сейчас находится на свободе.
Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.
Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.