6 июля
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Политика

Лукашенко: "мочить" Пригожина никто не собирается

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не собирается "мочить" главу ЧВК Вагнер. Об этом пишет РБК.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru, Константин Завражин

По словам Лукашенко, властям обеих стран не нужно "мочить" главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он отметил, что сейчас основатель военной компании находится в Санкт-Петербурге. А в ближайшее время встретится с президентом и обсудит проблему вокруг "Вагнера".

Лукашенко рассказал, что видел Пригожина несколько раз, при организации некоторых мероприятия. У президента РФ, по его словам, были с ним добрые отношения.

Также он добавил, что Пригожин сейчас находится на свободе.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

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