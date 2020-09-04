Лукашенко назвал дело об отравлении Навального фальсификацией

Спецслужбы Белоруссии якобы перехватили разговор Варшавы с Берлином, где сообщалось, что Навальный не был отравлен.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять „Новичок“, опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера <…> до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. <…> Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка», — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.