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Политика

Лукашенко назвал дело об отравлении Навального фальсификацией

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что дело Навального было фальсифицировано и пообещал предъявить доказательства, пишет РИА «Новости».

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Спецслужбы Белоруссии якобы перехватили разговор Варшавы с Берлином, где сообщалось, что Навальный не был отравлен.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять „Новичок“, опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера <…> до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. <…> Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка», — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.

Лукашенко пообещал дать расшифровку этого разговора. Он считает, что из нее будет понятно, что дело Навального было сфабриковано.

«Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы «отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.

На это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «материал будет передан ФСБ, других данных пока нет».

В пресс-службе немецкого кабмина позицию Лукашенко опровергли, заявив, что утверждение лидера Белоруссии «не соответствуют действительности».

Ранее правительство ФРГ сообщило, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

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