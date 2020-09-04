Лукашенко назвал дело об отравлении Навального фальсификацией

Спецслужбы Белоруссии якобы перехватили разговор Варшавы с Берлином, где сообщалось, что Навальный не был отравлен.
«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять „Новичок“, опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера <…> до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. <…> Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка», — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.
Лукашенко пообещал дать расшифровку этого разговора. Он считает, что из нее будет понятно, что дело Навального было сфабриковано.
«Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы «отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.
На это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «материал будет передан ФСБ, других данных пока нет».
В пресс-службе немецкого кабмина позицию Лукашенко опровергли, заявив, что утверждение лидера Белоруссии «не соответствуют действительности».
Ранее правительство ФРГ сообщило, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.