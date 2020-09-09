Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Лукашенко заявил о неопубликованных «ягодках» в перехваченных переговорах по Навальному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в аудиозаписи, на которой спецслужбы Германии и Польши обсуждают отравление оппозиционера Алексея Навального, есть неопубликованный фрагмент, сообщает РИА «Новости».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, ранее белорусские СМИ опубликовали запись перехваченных Минском переговоров по ситуации с Навальным. В ней «отравление не подтверждается точно», однако «во время войны всякие методы хороши».

Запись вызвала сомнения у ряда экспертов. Даже телеведущий Владимир Соловьев отметил, что «перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».

Между тем, как заявил Лукашенко, есть чрезвычайно важный неопубликованный фрагмент.

«Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями», — отмечает агентство.

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

Лукашенко отметил, что передал полную версию записи главе ФСБ России Александру Бортникову.

Также глава Белоруссии заявил, что все будет «цветочками» по сравнению с сенсационной информацией. Если ориентироваться на известную фразу «это еще цветочки, а ягодки впереди», то в полной версии находятся все «ягодки».

Ранее омский врач назвал «фантастическим» диагноз Навального, поставленный в Германии — отравление веществами из группы «Новичок».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость