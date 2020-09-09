Лукашенко заявил о неопубликованных «ягодках» в перехваченных переговорах по Навальному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в аудиозаписи, на которой спецслужбы Германии и Польши обсуждают отравление оппозиционера Алексея Навального, есть неопубликованный фрагмент, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, ранее белорусские СМИ опубликовали запись перехваченных Минском переговоров по ситуации с Навальным. В ней «отравление не подтверждается точно», однако «во время войны всякие методы хороши».

Запись вызвала сомнения у ряда экспертов. Даже телеведущий Владимир Соловьев отметил, что «перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».

Между тем, как заявил Лукашенко, есть чрезвычайно важный неопубликованный фрагмент.

«Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями», — отмечает агентство.

Вооруженный Александр Лукашенко. Стоп-кадр YouTube

Лукашенко отметил, что передал полную версию записи главе ФСБ России Александру Бортникову.

Также глава Белоруссии заявил, что все будет «цветочками» по сравнению с сенсационной информацией. Если ориентироваться на известную фразу «это еще цветочки, а ягодки впереди», то в полной версии находятся все «ягодки».

Ранее омский врач назвал «фантастическим» диагноз Навального, поставленный в Германии — отравление веществами из группы «Новичок».